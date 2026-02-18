search
18.02.2026 19:55

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Μεγάλο ματς για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ με ντεμπούτο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ, στα ημιτελικά του final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας στο ΚΓ Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο Κρήτης. Ντεμπούτο με την πράσινη φανέλα για τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έρχεται στη διοργάνωση ως ο Κυπελλούχος και θέλει να διατηρήσει τα «σκήπτρα», που ανέκτησε στο θεσμό την περσινή χρονιά, στο ίδιο γήπεδο.

Οι «πράσινοι» εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στο Allwyn Final 8, μετρώντας ρεκόρ 11-1 στο φινάλε του πρώτου γύρου της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, καταταγέντες στη δεύτερη θέση, εκεί όπου βρίσκονται και τώρα με ρεκόρ 15-3, ενώ δίνουν και τη δική τους «μάχη» για την καλύτερη δυνατή κατάταξη στην Ευρωλίγκα.

Ο ΠΑΟΚ, από τη δική του πλευρά, στο τέλος του πρώτου γύρου στο πρωτάθλημα ήταν τρίτος με ρεκόρ 9-3 και, κάπως έτσι βρέθηκε αντιμέτωπος με τον Παναθηναϊκό AKTOR στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, διεκδικώντας με τη σειρά του την πρόκριση στην τετράδα.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» μετρά αυτή τη στιγμή ρεκόρ 11-5 στην τέταρτη θέση στο πρωτάθλημα, ενώ πρόκειται να βρεθεί σε ελληνική «μονομαχία» με το Περιστέρι στα προημιτελικά του FIBA Europe Cup, με φόντο μια θέση στα ημιτελικά.

Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στο δεύτερο ημιτελικό του Allwyn Final 8 (19/2, 20:00) τον Ηρακλή.

Οι δύο ομάδες, νωρίτερα, βρέθηκαν δύο φορές στο πρωτάθλημα, με τους «πράσινους» να επικρατούν με 93-83 στο ΟΑΚΑ και με 74-69 στην Πυλαία.

Ο Παναθηναϊκός που έχει δύο συνεχόμενες ήττες από Φενέρ (Ευρώπη) και Κολοσσό (Ελλάδα) θέλει να επιστρέψει στις νίκες.  Ο Εργκίν Αταμάν έβαλε στην 6αδα των ξένων τον Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις ο οποίος θα κάνει ντεμπούτο ενώ άφησε εκτός του Σορτς και Φαρίντ. 

Η 12αδα του Αταμάν με Χέιζ-Ντέιβις

Ναν, Γκραντ, Σλούκας, Ερνανγκόμεθ, Ρογκαβόπουλος, Χέιζ-Ντέιβις, Καλαϊτζάκης, Τολιόπουλος, Χολμς, , Σαμοντούροβ, Όσμαν, Μήτογλου

Η 12αδα του Δικεφάλου

 Χουγκάζ, Κόνιαρης, Περσίδης, Ιατρίδης, Φίλλιος, Ζάρας, Ταϊρί, Άλεν, Μπέβερλι, Μέλβιν, Μουρ, Ομορούγι

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1
31 : 20

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2
57-32 (26 : 12)

