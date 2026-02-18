search
18.02.2026 16:48

Προθέρμανση με κρητικό challenge για τους παίκτες του Allwyn Final 8 (vid.) – Ποιοι διέπρεψαν και ποιοι έμειναν… μετεξεταστέοι στην κρητική διάλεκτο;

18.02.2026 16:48
Photo quiz

Η αυλαία του Allwyn Final 8 άνοιξε και η Κρήτη κινείται στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του μπάσκετ. Από τα γήπεδα μέχρι τους δρόμους, το νησί έχει φορέσει τα… μπασκετικά του και υποδέχεται τη διοργάνωση που συγκεντρώνει τα βλέμματα όλης της χώρας.

Λίγο πριν βγουν στα παρκέ για τη δεύτερη ημέρα των προημιτελικών, οι παίκτες των ομάδων μπήκαν απόλυτα στο κρητικό κλίμα, παίρνοντας μέρος στο κουίζ… κρητικών γνώσεων της Allwyn, η οποία είναι Χρυσός Χορηγός της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) και Χορηγός Ονοματοδοσίας της διοργάνωσης.

Πρωταγωνιστές ήταν οι Βασίλης Τολιόπουλος και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ από τον Παναθηναϊκό AKTOR, Αντώνης Κόνιαρης και Νίκος Περσίδης από τον ΠΑΟΚ, Βαγγέλης Μάντζαρης και Βασίλης Καββαδάς από τη Μύκονο Betsson και Δημήτρης Μωραϊτης και Νίκος Τσιακμάς από τον Ηρακλή.

Έχει σχέση η λέξη «ολιά» με την «κοπελιά»; Είναι το «παράωρος» κολακευτικό σχόλιο και από ποια περιοχή είναι η λέξη «μουντάρω»;

Οι απολαυστικές απαντήσεις των παικτών στα παρακάτω βίντεο:

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

trikala-violanta-3456
ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Πόρισμα κόλαφος της Πυροσβεστικής για την τραγωδία – Σοβαρές παραβάσεις, εκτός λειτουργίας οι ανιχνευτές διαρροής (PDF)

xrimatisthrio 88- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοδικά, πάνω από 3%, κινείται το πετρέλαιο με το βλέμμα σε ενδεχόμενη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Jalla_Antigoni_1
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Antigoni σαρώνει στην Ευρώπη: 1 εκατομμύριο προβολές σε λίγες μέρες (photo/video)

koutsoymbas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτσούμπας: Οι 200 ήταν κομμουνιστές διαπαιδαγωγημένοι να υπηρετούν τον λαό και εκτελέστηκαν γιατί δεν αποκήρυξαν το ΚΚΕ

BRAD_PITT_WOLFES
LIFESTYLE

Εντατικές προετοιμασίες στην Ύδρα για τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders» με τον Μπραντ Πιτ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

opeka-pasok-stelexos.jpg
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναστασία Χατζηδάκη: Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που είναι στο επίκεντρο της υπόθεσης με τα μαϊμού επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

1 / 3