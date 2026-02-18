search
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026 12:49
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

18.02.2026 12:06

Θεσσαλονίκη: Προσπάθησαν να εξαπατήσουν αστυνομικό, συνελήφθη 20χρονος

18.02.2026 12:06
perpipoliko new

Απρόοπτη εξέλιξη είχε το σχέδιο επιτήδειων στη Θεσσαλονίκη να εξαπατήσουν 55χρονη, με το πρόσχημα της διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος στο σπίτι της.

Το υποψήφιο θύμα αποδείχθηκε ότι είναι αστυνομικός, εκτός υπηρεσίας, που αντιλήφθηκε άμεσα την απάτη, οπότε ενημέρωσε τους συναδέλφους της.

Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη 20χρονου, ο οποίος εμφανίστηκε στο σπίτι της 55χρονης, παραλαμβάνοντας κοσμήματα και χρυσά αντικείμενα, που υποτίθεται ότι θα δυσχέραιναν την επίλυση της βλάβης.

Το περιστατικό συνέβη, χθες το απόγευμα, ενώ είχε προηγηθεί τηλεφωνική κλήση προς την αστυνομικό. Άγνωστος, προσποιούμενος τον τεχνικό εταιρείας διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας, την κάλεσε με το παραπάνω πρόσχημα και της ζήτησε να αφήσει σε υπαίθριο χώρο ό,τι πολύτιμα αντικείμενα διαθέτει.

