ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

18.02.2026 10:00

Κουφονήσια: Στοπ στις καντίνες και τις ξαπλώστρες

18.02.2026 10:00
KYKLADES NEW

Σε άμεση αναστολή κάθε ενέργειας που θα οδηγούσε στη χορήγηση άδειας για την εγκατάσταση καντίνας και ομπρελοξαπλωστρών στις προστατευόμενες παραλίες Πορί και «Ιταλίδα» του Άνω Κουφονησίου προχώρησε χθες, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας.

Είχε προηγηθεί παρέμβαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, ο οποίος αντέδρασε άμεσα στο αίτημα του τοπικού δήμου για την προστασία δύο παραλιών με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος και ευαίσθητο φυσικό οικοσύστημα.

Με τη διακοπή των διαδικασιών αδειοδότησης, δικαιώθηκαν οι ντόπιοι και οι αυτοδιοικητικοί εκπρόσωποί τους, οι οποίοι ήταν ανάστατοι το τελευταίο διάστημα στην προοπτική αλλοίωσης της φυσιογνωμίας των δύο μικρών παραλιών, στο Πορί και την Ιταλίδα.

Η οποία θα επέβαλε την ένταξη των συγκεκριμένων, αλλά και ευρύτερα των Μικρών Κυκλάδων, στις λεγόμενες «απάτητες» παραλίες, όπου κάθε οργανωμένη εμπορική δραστηριότητα απαγορεύεται.

Συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας εξέδωσε έγγραφο το οποίο είχε ως αποδέκτη την Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά, Νήσων και Δυτικής Αττικής, δια του οποίου ικανοποιείται πλήρως το αίτημα που είχε υποβάλει, νωρίτερα την ίδια ημέρα (17/2/2026) ο δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, εν είδει ύστατης απόπειρας να εμποδιστεί η κατάληψη μέρους των δύο παραλιών στο Άνω Κουφονήσι από τους επίδοξους επιχειρηματίες.

Η δικαίωση του αιτήματος πρόκειται να ανακοινωθεί και επισήμως στην τοπική κοινότητα σήμερα, κατά την έκτακτη σύσκεψη του δημοτικού συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

