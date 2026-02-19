search
ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 16:44
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.02.2026 14:21

COSMOTE CINEMA OSCARS: To pop-up κανάλι της COSMOTE TV επιστρέφει με πάνω από 90 Οσκαρικές ταινίες

19.02.2026 14:21
COSMOTE-CINEMA-OSCARS_pop-up

Στο «κόκκινο χαλί» των OSCARS® θα «περπατήσουν» και φέτος οι συνδρομητές της COSMOTE TV, μέσα από το pop-up κανάλι COSMOTE CINEMA OSCARS.

Από την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου έως και την Κυριακή 22 Μαρτίου, το κανάλι θα φιλοξενήσει πάνω από 90 ταινίες, που έχουν διεκδικήσει ή κερδίσει το πολυπόθητο χρυσό αγαλματίδιο. Την Κυριακή 15/3 στη 01.00 (ξημερώματα Δευτέρας 16/3), οι τηλεθεατές θα συντονιστούν με το COSMOTE CINEMA OSCARS για να απολαύσουν ζωντανά και αποκλειστικά την 98η τελετή απονομής των βραβείων OSCARS®, σε σχολιασμό του Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλου.

Ένας μήνας αφιερωμένος στα OSCARS®  

Με 3 ταινίες back-2-back καθημερινά, το COSMOTE CINEMA OSCARS φέρνει σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση στην Ελλάδα, τις υποψήφιες για Όσκαρ ταινίες «Η Αυτοκρατορία του Φωτός» (Σάββατο 7/3, 20.30), «Ο σπόρος της Ιερής Συκιάς» (Δευτέρα 9/3, 19.35), «Τα Πνεύματα του Ινισέριν» (Σάββατο 14/3, 22.30), αλλά και το «West Side Story» (Κυριακή 15/3, 19.45) του Στίβεν Σπίλμπεργκ, που χάρισε στην Αριάνα ΝτεΜπόουζ το Όσκαρ Β’ γυναικείου ρόλου. 

Το πρόγραμμα του καναλιού περιλαμβάνει, επίσης, το πολυβραβευμένο «Τρεις πινακίδες έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι» (Κυριακή 22/2, 22.30), που απέσπασε το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου για τη Φράνσις ΜακΝτόρμαντ και το Β΄ Ανδρικού Ρόλου για τον Σαμ Ρόκγουελ, καθώς και το «Volver» (Σάββατο 21/3, 20.30) με την Πενέλοπε Κρούζ. Παράλληλα, ξεχωρίζουν ταινίες που άφησαν το στίγμα τους στα ’90s και ’00s. Μεταξύ αυτών είναι ο πολυβραβευμένος με 9 Όσκαρ «Άγγλος Ασθενής» (Δευτέρα 2/3, 22.30), το «American Beauty» (Κυριακή 8/3, 22.30) με 5 Όσκαρ, το «Φόρεστ Γκάμπ» (Τρίτη 10/3, 20.05) που απέσπασε 6 Όσκαρ, καθώς και το «Θα Χυθεί Αίμα» (Τετάρτη 11/3, 22.30), με τον Ντάνιελ Ντέι-Λούις να τιμάται με το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου. Στο πρόγραμμα συναντάμε, ακόμη, κλασικές ταινίες που σημάδεψαν την ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου, όπως «Βίβα Ζαπάτα!» (Παρασκευή 06/03, 18.20), «Όλα για την Εύα» (Παρασκευή 6/3, 22.30), «Cabaret» (Σάββατο 7/3, 22.30) και «Chinatown» (Πέμπτη 12/3, 20.20).

Στο pop-up κανάλι, οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και συναρπαστικά αφιερώματα. Το Σάββατο 28/2 είναι αφιερωμένο στους Transformers, με τις ταινίες «Transformers» (17.40), «Transformers: Revenge of The Fallen» (20.00) και «Transformers: Dark of the Moon» (22.30). «Άρωμα» Ελλάδας φέρνει στο κανάλι το αφιέρωμα «Η Ελλάδα στο κόκκινο χαλί»,  με τις ταινίες «Το παιδί και το δελφίνι» (18.15), «Αλέξης Ζορμπάς» (20.10) και «Κυνόδοντας» (22.30) του Γιώργου Λάνθιμου, να προβάλλονται την Κυριακή 1/3. Την Παρασκευή 13/3, το COSMOTE CINEMA OSCARS τιμά τη μοναδική Μέριλ Στρίπ, μέσα από τις ταινίες «Η εξαφάνιση της Κάρεν Σίλκγουντ» (18.30), «Φλόρενς: Φάλτσο σοπράνο» (20.40) και «Ο διάβολος φοράει Prada» (22.30).

Αμέσως μετά την προβολή τους στο κανάλι, επιλεγμένες ταινίες θα είναι διαθέσιμες On Demand, μέσα από τον κατάλογο «OSCARS® Collection».

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
VIOLANTA_FOTIA_EKRIXI
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Αδιάσειστα τα στοιχεία, αλλά ο Τζιωρτζιώτης «δεν γνώριζε» – Ρίχνει τις ευθύνες στους άλλους και καταθέτει έφεση για την προφυλάκισή του

prigipas-andrew
ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Επστάιν: Πώς συνέλαβαν τον Άντριου – Οι κατηγορίες και το ενδεχόμενο ισόβιας κάθειρξης

usa_carrier_iran_1902_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη αεροπορική ισχύ στη Μέση Ανατολή από την εισβολή στο Ιράκ το 2003 (video)

aerodromio monaxou
ΕΛΛΑΔΑ

Καμπανάκι από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, νέα απώλεια της επικοινωνίας με τον λόφο Μερέντα – Αποκαταστάθηκε η βλάβη, παραμένουν οι καθυστερήσεις

ioanna_karatzaferh
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Πέθανε η συγγραφέας Ιωάννα Καρατζαφέρη – Το «αντίο» του ΚΚΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

gkinnis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντιδράσεις για το «last dance» του Αλέξανδρου Γκιννή στους Ολυμπιακούς – Διχασμός για την απόφαση συμμετοχής

MixCollage-18-Feb-2026-10-59-PM-8283
ΚΑΛΧΑΣ

Τα ιστορικά ντοκουμέντα ενώνουν, οι τελικές αποφάσεις του Τσίπρα, η πρεμιέρα του Μητσοτάκη, η πληγή της Χατζηδάκη και η τύχη της Aegean

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 16:43
VIOLANTA_FOTIA_EKRIXI
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Αδιάσειστα τα στοιχεία, αλλά ο Τζιωρτζιώτης «δεν γνώριζε» – Ρίχνει τις ευθύνες στους άλλους και καταθέτει έφεση για την προφυλάκισή του

prigipas-andrew
ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Επστάιν: Πώς συνέλαβαν τον Άντριου – Οι κατηγορίες και το ενδεχόμενο ισόβιας κάθειρξης

usa_carrier_iran_1902_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη αεροπορική ισχύ στη Μέση Ανατολή από την εισβολή στο Ιράκ το 2003 (video)

1 / 3