Το βραβευμένο έργο του Κώστα Λεϊμονή «Εκτός Ύλης – reloaded» ταξιδεύει τον Φεβρουάριο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, συνεχίζοντας τη δυναμική του πορεία.

Σε ανανεωμένη σκηνοθεσία της Κωνσταντίνας Νικολαΐδη και με τη συγκλονιστική ερμηνεία του Γεράσιμου Σκιαδαρέση, το έργο σπάει για ακόμη μία φορά το φράγμα των συνόρων.

Ύστερα από το ανέβασμά του την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου το 2018 στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, τα απανωτά sold out των τελευταίων δύο ετών και τη μεγάλη επιτυχία του στο Τορόντο του Καναδά τον περασμένο Οκτώβριο, παρουσιάζεται στον εμβληματικό θεσμικό χώρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Κατόπιν πρότασης της ευρωβουλευτού κ. Έλενας Κουντουρά, το «Εκτός Ύλης – reloaded» θα παρουσιαστεί για μία και μόνο φορά, στις 24 Φεβρουαρίου 2026, ενώπιον Ευρωβουλευτών, εργαζομένων του Ευρωκοινοβουλίου και επίτιμων προσκεκλημένων, αναδεικνύοντας διαχρονικά τις πανανθρώπινες αξίες και τη διαρκή, ουσιαστική σχέση τους με την πολιτική.

Το έργο

Ένας βουλευτής, που έχει διατελέσει για χρόνια και υπουργός ελληνικών κυβερνήσεων, αποφασίζει να παραιτηθεί από το αξίωμά του και να εγκαταλείψει μια για πάντα την πολιτική ζωή της χώρας. Έτσι, ετοιμάζεται να εκφωνήσει τον τελευταίο του λόγο στη Βουλή τη νύχτα της ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Έναν λόγο, που όμοιός του δεν έχει διαβαστεί ποτέ στην αίθουσα του κοινοβουλίου. Αφού έχει αναλογιστεί τις πράξεις και κυρίως τις παραλείψεις του σε οικογενειακό και επαγγελματικό επίπεδο, εξομολογείται και παράλληλα απολογείται ενώπιον ενός λαού που τον πίστεψε, με την ελπίδα ότι –έστω και την τελευταία στιγμή– θα προλάβει να γίνει σύμμαχος της αλήθειας και υποστηρικτής μιας μεγάλης συγγνώμης, που έπρεπε να έχει ειπωθεί καιρό πριν.

Μετά την παρουσίαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το «Εκτός Ύλης – reloaded» επιστρέφει στην Ελλάδα και συνεχίζει την περιοδεία του με παραστάσεις στη Ρόδο (21 Μαρτίου), στο Άργος (28 Μαρτίου), στην Τρίπολη (29 Μαρτίου), στην Αμαλιάδα (17 Απριλίου), στην Πάτρα (18 Απριλίου) και στη Θεσσαλονίκη (8, 9 και 10 Μαΐου). Επόμενοι σταθμοί θα ανακοινωθούν σύντομα.

