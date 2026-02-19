search
ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 08:54
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

19.02.2026 07:30

Επιδότηση, start-ups και ανακαινίσεις: Τρία νέα «εργαλεία» για να κινηθεί η αγορά

19.02.2026 07:30
AKINHTA

Με τρία νέα χρηματοδοτικά προγράμματα επιχειρεί η κυβέρνηση να δώσει ώθηση σε παραγωγή, επιχειρηματικότητα και αγορά κατοικίας, σε μια περίοδο που το χρήμα παραμένει ακριβό και η ρευστότητα σπάνια. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: όποιος επενδύει, παράγει ή «ξεσκονίζει» παλιό ακίνητο, μπορεί να βρει κρατική στήριξη. Το ερώτημα είναι αν αυτή η στήριξη θα φτάσει εγκαίρως και στους σωστούς αποδέκτες.

Το πρώτο πρόγραμμα, με τον εύγλωττο τίτλο «Παράγουμε Εδώ», απευθύνεται σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή. Επιδότηση 50%, με ταβάνι τις 200.000 ευρώ, και δυνατότητα συνδυασμού με τραπεζικό δανεισμό μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Στόχος, να στηριχθούν επενδύσεις που μειώνουν εισαγωγές και ενισχύουν την εγχώρια παραγωγή. Στην αγορά, πάντως, αρκετοί κρατούν μικρό καλάθι, θυμίζοντας ότι το «κλειδί» δεν είναι μόνο το ύψος της επιδότησης, αλλά και η ταχύτητα των εγκρίσεων.

Στο δεύτερο μέτωπο, αυτό της νεανικής επιχειρηματικότητας, το πρόγραμμα για νέους πτυχιούχους έως 36 ετών φιλοδοξεί να μετατρέψει την αυτοαπασχόληση σε βιώσιμη επαγγελματική προοπτική. Τα ποσά κυμαίνονται από 13.000 ευρώ για ατομική επιχείρηση έως 21.000 ευρώ για εταιρεία δύο πτυχιούχων, με επιπλέον μπόνους 15.000 ευρώ αν δημιουργηθεί νέα θέση εργασίας. Εδώ το στοίχημα είναι διπλό: αφενός να κρατηθούν νέοι επιστήμονες στη χώρα και αφετέρου να μη μετατραπεί το πρόγραμμα σε μια ακόμη επιδότηση «μιας χρήσης», χωρίς συνέχεια.

Το τρίτο πρόγραμμα αγγίζει ένα από τα πιο «καυτά» ζητήματα της συγκυρίας: τη στέγη. Το «Ανακαινίζω» έρχεται να δώσει κίνητρα για την αναβάθμιση παλαιών κατοικιών, με επιδοτήσεις που μπορούν να φτάσουν έως και το 90%. Κουζίνες, μπάνια, δάπεδα και βαψίματα μπαίνουν στο επίκεντρο, με στόχο να επιστρέψουν στην αγορά σπίτια που παραμένουν κλειστά. Στις περιπτώσεις ενοικίασης, το αντάλλαγμα είναι σαφές: σταθερό ενοίκιο για τρία χρόνια. Κάποιοι βλέπουν εδώ μια ευκαιρία να αυξηθεί το διαθέσιμο στεγαστικό απόθεμα· άλλοι φοβούνται ότι οι όροι μπορεί να αποθαρρύνουν ιδιοκτήτες.

Συνολικά, τα τρία προγράμματα συνθέτουν μια προσπάθεια να «ζεσταθεί» η αγορά από διαφορετικές πλευρές. Το αν θα πετύχουν, όμως, θα κριθεί όχι στα δελτία Τύπου, αλλά στο πεδίο: στο πόσο γρήγορα θα ανοίξουν, πόσο απλά θα είναι τα κριτήρια και αν τελικά η επιδότηση θα φτάσει πριν εξαντληθεί η υπομονή των ενδιαφερόμενων. Γιατί, όπως λένε στην πιάτσα, λεφτά υπάρχουν — το θέμα είναι ποιος τα προλαβαίνει.

Διαβάστε επίσης:

Καθαρά Δευτέρα 2026: Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι – Τι ισχύει στον ιδιωτικό τομέα

Καθαρά Δευτέρα: Έως και 21% υψηλότερες από πέρυσι οι τιμές στα θαλασσινά

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Αλλαγές στις ημερομηνίες λόγω Καθαράς Δευτέρας – Ποιοι θα πάνε στα ΑΤΜ πριν το τριήμερο (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
LIMENIKOS_STOLI
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Δεν σταμάτησε σε έλεγχο και τραυμάτισε λιμενικό, συνελήφθη 27χρονος

IDE-Raytheon-Patriot
BUSINESS

Διευρύνεται η συνεργασία INTRACOMDEFENSE – Raytheon με νέα έργα άνω των 108 εκατ. δολαρίων για το Patriot

Qualco UK
BUSINESS

Στρατηγική συνεργασία Qualco UK – Thames Water για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης πελατών

pefanis_pelop
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο πρωταθλητής πυγμαχίας Αλέξης Πεφάνης

tourismos-new
BUSINESS

Ινδία και Κίνα αναδεικνύονται σε αγορές υψηλής δυναμικής για τον ελληνικό τουρισμό το επόμενο 12μηνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

gkinnis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντιδράσεις για το «last dance» του Αλέξανδρου Γκιννή στους Ολυμπιακούς – Διχασμός για την απόφαση συμμετοχής

LA-Mpaf
LIFESTYLE

«Θα σε δείρουμε άσχημα, ηρέμησε»: O Λα Μπάφ ημίγυμνος, σέρνεται στον δρόμο στη Νέα Ορλεάνη (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 08:53
LIMENIKOS_STOLI
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Δεν σταμάτησε σε έλεγχο και τραυμάτισε λιμενικό, συνελήφθη 27χρονος

IDE-Raytheon-Patriot
BUSINESS

Διευρύνεται η συνεργασία INTRACOMDEFENSE – Raytheon με νέα έργα άνω των 108 εκατ. δολαρίων για το Patriot

Qualco UK
BUSINESS

Στρατηγική συνεργασία Qualco UK – Thames Water για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης πελατών

1 / 3