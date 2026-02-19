Επιδότηση, start-ups και ανακαινίσεις: Τρία νέα «εργαλεία» για να κινηθεί η αγορά

Με τρία νέα χρηματοδοτικά προγράμματα επιχειρεί η κυβέρνηση να δώσει ώθηση σε παραγωγή, επιχειρηματικότητα και αγορά κατοικίας, σε μια περίοδο που το χρήμα παραμένει ακριβό και η ρευστότητα σπάνια. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: όποιος επενδύει, παράγει ή «ξεσκονίζει» παλιό ακίνητο, μπορεί να βρει κρατική στήριξη. Το ερώτημα είναι αν αυτή η στήριξη θα φτάσει εγκαίρως και στους σωστούς αποδέκτες.

Το πρώτο πρόγραμμα, με τον εύγλωττο τίτλο «Παράγουμε Εδώ», απευθύνεται σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή. Επιδότηση 50%, με ταβάνι τις 200.000 ευρώ, και δυνατότητα συνδυασμού με τραπεζικό δανεισμό μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Στόχος, να στηριχθούν επενδύσεις που μειώνουν εισαγωγές και ενισχύουν την εγχώρια παραγωγή. Στην αγορά, πάντως, αρκετοί κρατούν μικρό καλάθι, θυμίζοντας ότι το «κλειδί» δεν είναι μόνο το ύψος της επιδότησης, αλλά και η ταχύτητα των εγκρίσεων.

Στο δεύτερο μέτωπο, αυτό της νεανικής επιχειρηματικότητας, το πρόγραμμα για νέους πτυχιούχους έως 36 ετών φιλοδοξεί να μετατρέψει την αυτοαπασχόληση σε βιώσιμη επαγγελματική προοπτική. Τα ποσά κυμαίνονται από 13.000 ευρώ για ατομική επιχείρηση έως 21.000 ευρώ για εταιρεία δύο πτυχιούχων, με επιπλέον μπόνους 15.000 ευρώ αν δημιουργηθεί νέα θέση εργασίας. Εδώ το στοίχημα είναι διπλό: αφενός να κρατηθούν νέοι επιστήμονες στη χώρα και αφετέρου να μη μετατραπεί το πρόγραμμα σε μια ακόμη επιδότηση «μιας χρήσης», χωρίς συνέχεια.

Το τρίτο πρόγραμμα αγγίζει ένα από τα πιο «καυτά» ζητήματα της συγκυρίας: τη στέγη. Το «Ανακαινίζω» έρχεται να δώσει κίνητρα για την αναβάθμιση παλαιών κατοικιών, με επιδοτήσεις που μπορούν να φτάσουν έως και το 90%. Κουζίνες, μπάνια, δάπεδα και βαψίματα μπαίνουν στο επίκεντρο, με στόχο να επιστρέψουν στην αγορά σπίτια που παραμένουν κλειστά. Στις περιπτώσεις ενοικίασης, το αντάλλαγμα είναι σαφές: σταθερό ενοίκιο για τρία χρόνια. Κάποιοι βλέπουν εδώ μια ευκαιρία να αυξηθεί το διαθέσιμο στεγαστικό απόθεμα· άλλοι φοβούνται ότι οι όροι μπορεί να αποθαρρύνουν ιδιοκτήτες.

Συνολικά, τα τρία προγράμματα συνθέτουν μια προσπάθεια να «ζεσταθεί» η αγορά από διαφορετικές πλευρές. Το αν θα πετύχουν, όμως, θα κριθεί όχι στα δελτία Τύπου, αλλά στο πεδίο: στο πόσο γρήγορα θα ανοίξουν, πόσο απλά θα είναι τα κριτήρια και αν τελικά η επιδότηση θα φτάσει πριν εξαντληθεί η υπομονή των ενδιαφερόμενων. Γιατί, όπως λένε στην πιάτσα, λεφτά υπάρχουν — το θέμα είναι ποιος τα προλαβαίνει.

Διαβάστε επίσης:

Καθαρά Δευτέρα 2026: Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι – Τι ισχύει στον ιδιωτικό τομέα

Καθαρά Δευτέρα: Έως και 21% υψηλότερες από πέρυσι οι τιμές στα θαλασσινά

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Αλλαγές στις ημερομηνίες λόγω Καθαράς Δευτέρας – Ποιοι θα πάνε στα ΑΤΜ πριν το τριήμερο (video)