Καβγάς Καιρίδη – Κωνσταντοπούλου: «Μεγαλώσατε στα πούπουλα, μη μας κάνετε την αντιστασιακή» – «Κυβερνάτε με τους νοσταλγούς της Χούντας»

Μία ακόμη κόντρα με πρωταγωνίστρια την Ζωή Κωνσταντοπούλου ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης στην Βουλή. Αφορμή οι επίμονες επιθέσεις της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας στον Άδωνι Γεωργιάδη για το Νοσοκομείο Νίκαιας και τη Βιολάντα.

Στην Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε για τα παραπάνω και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Καιρίδης. Μετά από μια σειρά αντεγκλήσεων με την Κωνσταντοπούλου ο κ. Καιρίδης ζήτησε ακόμη μια φορά τον λόγο με τον προεδρεύοντα Βασίλη Βιλιάρδο να του επισημαίνει ότι δεν δικαιούται άλλη παρέμβαση.

Ως εκ τούτου η κόντρα Καιρίδη – Κωνσταντοπούλου συνεχίστηκε εκτός μικροφώνου σε υψηλούς τόνους με τον κ. Βιλιάρδο να καλεί τον κ. Καιρίδη να σταματήσει και να βγει από την αίθουσα.

Ενδεικτικοί οι παρακάτω διάλογοι σε υψηλά ντεσιμπέλ:

Καιρίδης: Είδαμε πάλι ένα άθλιο θέατρο. Υπάρχει εν εξελίξει έρευνα. Στρατοδίκες δικτατορικού καθεστώτος, τη χάρη των οποίων έχετε ζηλέψει, εμείς δεν έχουμε.

Κωνσταντοπούλου: Μαζέψτε τα λόγια σας! Εμένα ο πατέρας μου πέρασε από το έκτακτο στρατοδικείο της Χούντας. Έκανε τέσσερα χρόνια φυλακή. Δεν θα πιάνετε στο στόμα σας, εσείς που κυβερνάτε με τους νοσταλγούς της Χούντας.

Καιρίδης: Εσείς μεγαλώσατε στα πούπουλα. Στα πούπουλα. Μην παριστάνετε την αντιστασιακή!

Β. Βιλιάρδος: Κύριε Καιρίδη τι τρόπος είναι αυτός;

Καιρίδης: Κάνετε υφαρπαγή ιδιότητας.

Β. Βιλιάρδος: Σας ανακαλώ στην τάξη.

Κωνσταντοπούλου: Δεν έχετε το λόγο! Καθίστε κάτω!

Καιρίδης: Τι σχέση έχετε εσείς με την Χούντα; Πήγατε στα καλά σχολεία, μεγαλώσατε στα πλούτη!

Κωνταντοπούλου: Θα μας πείτε ότι πηγαίνετε στις Βρυξέλλες και μετά έρχεστε εδώ και μας κάνετε μαθήματα.

Βιλιάρδος: Τι τρόπος είναι αυτός; Δεν σας έδωσε κανείς το λόγο. Βγείτε έξω σας παρακαλώ. Ντροπή είναι αυτό που κάνετε.

Καιρίδης: Θα απαντάμε κύριε πρόεδρε.

