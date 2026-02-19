Καβγάς Καιρίδη – Κωνσταντοπούλου: «Μεγαλώσατε στα πούπουλα, μη μας κάνετε την αντιστασιακή» – «Κυβερνάτε με τους νοσταλγούς της Χούντας»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μία ακόμη κόντρα με πρωταγωνίστρια την Ζωή Κωνσταντοπούλου ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης στην Βουλή. Αφορμή οι επίμονες επιθέσεις της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας στον Άδωνι Γεωργιάδη για το Νοσοκομείο Νίκαιας και τη Βιολάντα.
Στην Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε για τα παραπάνω και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Καιρίδης. Μετά από μια σειρά αντεγκλήσεων με την Κωνσταντοπούλου ο κ. Καιρίδης ζήτησε ακόμη μια φορά τον λόγο με τον προεδρεύοντα Βασίλη Βιλιάρδο να του επισημαίνει ότι δεν δικαιούται άλλη παρέμβαση.
Ως εκ τούτου η κόντρα Καιρίδη – Κωνσταντοπούλου συνεχίστηκε εκτός μικροφώνου σε υψηλούς τόνους με τον κ. Βιλιάρδο να καλεί τον κ. Καιρίδη να σταματήσει και να βγει από την αίθουσα.
