20.02.2026 00:15

Ο Τραμπ λυπάται για τη σύλληψη του Άντριου: «Πολύ άσχημο για τη βασιλική οικογένεια»

20.02.2026 00:15
Trump speech

Τη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση Έπσταϊν σχολίασε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. 

«Πιστεύω πως είναι ντροπή. Νομίζω ότι είναι πολύ λυπηρό. Νομίζω ότι είναι πολύ άσχημο για τη βασιλική οικογένεια. Είναι πολύ, πολύ λυπηρό», είπε χαρακτηριστικά. 

«Είναι πραγματικά ενδιαφέρον, επειδή κανείς δεν μιλούσε για τον Έπσταϊν όταν ήταν ζωντανός, αλλά τώρα μιλάνε. Αλλά τώρα εγώ είμαι αυτός που μπορεί να μιλήσει για εκείνον, επειδή έχω αθωωθεί πλήρως. Δεν έκανα τίποτα», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος αποκάλυψε, επίσης, ότι ο Βασιλιάς Κάρολος θα επισκεφτεί σύντομα τις ΗΠΑ. 

Ο Άντριου παρέμεινε υπό κράτηση περίπου 12 ώρες. Κατηγορείται ότι από το 2001 ως το 2011, όταν ήταν ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις μεταβίβασε εμπιστευτικά κυβερνητικά έγγραφα ή ευαίσθητες πληροφορίες στον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν.

