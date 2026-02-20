search
ΣΑΒΒΑΤΟ 21.02.2026 00:17
ΚΟΣΜΟΣ

20.02.2026 23:41

Σε επιφυλακή οι IDF για τις εξελίξεις στο Ιράν

20.02.2026 23:41
Israel

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται «σε επιφυλακή» όσον αφορά το Ιράν, αλλά δεν υπάρχουν αλλαγές στις οδηγίες που έχουν εκδοθεί προς το κοινό, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του στρατού.

«Παρακολουθούμε στενά τις περιφερειακές εξελίξεις και δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στη δημόσια συζήτηση σχετικά με το Ιράν. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή» και «τα μάτια μας είναι ορθάνοιχτα προς όλες τις κατευθύνσεις και το δάχτυλό μας είναι περισσότερο από ποτέ στη σκανδάλη ενόψει οποιασδήποτε αλλαγής στην επιχειρησιακή πραγματικότητα», δήλωσε ο Έφι Ντεφρίν στο βιντεοσκοπημένο μήνυμα, τονίζοντας, ωστόσο, ότι «δεν υπάρχει καμία αλλαγή στις οδηγίες».

