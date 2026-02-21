search
Λέρος: Καταδίωξη σκάφους που μετέφερε μετανάστες – Συνελήφθη ο 27χρονος φερόμενος διακινητής

Καταδίωξη σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (20/02) από σκάφος του λιμενικού, το οποίο εντόπισε ύποπτο ταχύπλοο με 28 μετανάστες, στη Λέρο.

Το σκάφος κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα προς τις ανατολικές ακτές τις Λέρου, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του περιπολικού.

Στη συνέχεια, το ταχύπλοο προσάραξε σε βραχώδη ακτή στην περιοχή «Βουρλίδια» ανατολικά της Λέρου, αποβιβάζοντας τους επιβάτες, ανάμεσα στους οποίους είναι οκτώ άνδρες, πέντε γυναίκες και 15 παιδιά.

Μάλιστα, ένας από τους μετανάστες χρειάστηκε να διακομισθεί με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λέρου, για ιατρική περίθαλψη, αλλά στη συνέχεια πήρε εξιτήριο.

Από το Λιμεναρχείο Λέρου, που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ένας 27χρονος υπήκοος Αζερμπαϊτζάν, για παράνομη είσοδο στη χώρα, διακίνηση, έκθεση ζωής σε κίνδυνο και απείθεια, καθώς αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους αλλοδαπούς, ως ο διακινητής που τους μετέφερε από την Τουρκία στην Ελλάδα, ενώ κατασχέθηκε και το σκάφος.

