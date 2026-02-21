Σαρακοστιανή λαγάνα με τραγανή και γευστική κρούστα από μίγμα πετιμεζιού

Μια πανεύκολη συνταγή για την παραδοσιακή λαγάνα της Σαρακοστής, με αφράτο εσωτερικό και τραγανή λεπτή και γευστική κρούστα, χάρη στο μίγμα αλευριού και πετιμεζιού.

Ετοιμάστε την στο σπίτι, πιο οικονομικά, εύκολα και γρήγορα, αποφεύγοντας τις ουρές των αρτοποιείων.

Υλικά για τη Συνταγή

1 φλιτζάνι χλιαρό νερό

1 φακελάκι ξηρή μαγιά στιγμής

1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη κρυσταλλική

3 φλιτζάνια αλεύρι γ.ο.χ. (κατά προσέγγιση)

1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι

1-2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

Για την επικάλυψη

1 κουταλιά της σούπας αλεύρι γ.ο.χ.

3 κουταλιές της σούπας νερό

2 κουταλιές της σούπας χλιαρό νερό

1 κουταλάκι του γλυκού πετιμέζι

Μίγμα μαύρου και άσπρου σησαμιού

Εκτέλεση

1. Βάλτε όλα τα τα υλικά για τη λαγάνα, εκτός από το ελαιόλαδο, σε ένα μεγάλο μπολ ή τον κάδο του μίξερ και ανακατέψτε τα καλά. Προσθέτετε σταδιακά το αλεύρι, μέχρι να έχετε μια μαλακή ζύμη που δεν κολλάει στα χέρια. Αλείψτε τη ζύμη με το ελαιόλαδο, σκεπάστε το μπολ με πλαστική μεμβράνη και αφήστε να φουσκώσει σε χλιαρό μέρος για 25-30 λεπτά.

2. Χωρίστε το ζυμάρι σε 2 μπάλες, για 2 λαγάνες.

3. Ανοίξτε τα ζυμάρια πάνω σε λαμαρίνα ή σε αντικολλητικό χαρτί, με τα χέρια σας, σε επίπεδη μακρόστενη ζύμη. Σκεπάστε και αφήστε λίγο να φουσκώσουν.

4. Ετοιμάστε την επικάλυψη. Ανακατέψτε το αλεύρι με το κρύο νερό και έπειτα προσθέστε το πετιμέζι που έχετε διαλύσει στο χλιαρό νερό.

5. Απλώστε το μίγμα πάνω στις ανοιγμένες λαγάνες και με τα ακροδάκτυλά σας κάντε τα τυπικά βαθουλώματα. Πασπαλίστε γεναιόδωρα με το μίγμα σουσαμιών.

6. Βάλτε ένα πήλινο ή κεραμικό δοχείο με νερό, στον πάτο του φούρνου και ψήστε τις λαγάνες σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 220ο C, στις αντιστάσεις, μέχρι να ροδίσουν.

