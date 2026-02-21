search
ΣΑΒΒΑΤΟ 21.02.2026 09:51
search
MENU CLOSE
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.02.2026 07:50

Ταϊλάνδη: 72 τίγρεις νεκρές από ιό σε ζωολογικό πάρκο – «Πέθαναν όπως έζησαν: στη δυστυχία, την αιχμαλωσία και τον φόβο»

21.02.2026 07:50
siberian tiger

Εβδομήντα δύο τίγρεις πέθαναν μέσα στις τελευταίες εβδομάδες σε ένα ζωολογικό πάρκο στη βόρεια Ταϊλάνδη, έχοντας μολυνθεί με μια ιογενή και βακτηριακή λοίμωξη, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Οι αναλύσεις έδειξαν την ύπαρξη του εξαιρετικά μεταδοτικού ιού της νόσου Carre, καθώς και βακτήρια που βλάπτουν το αναπνευστικό σύστημα, ανακοίνωσε χθες το Τμήμα Κτηνοτροφίας της επαρχίας Τσιάνγκ Μάι.

«Όταν οι τίγρεις αρρωσταίνουν, είναι πιο δύσκολο να εντοπιστεί παρά σε ζώα όπως γάτες ή σκύλοι. Μέχρι να συνειδητοποιήσουμε ότι ήταν άρρωστες, ήταν ήδη πολύ αργά», δήλωσε σε τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο ο επικεφαλής του Τμήματος Κτηνοτροφίας.

Αυτά τα σαρκοφάγα θηλαστικά ανήκαν στο ιδιωτικό ζωολογικό πάρκο Tiger Kingdom.

Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής σχόλιο από τη διεύθυνση του πάρκου για το συμβάν.

Οι τουρίστες μπορούν να «αγκαλιάσουν, να αγγίξουν και να τραβήξουν κοντινές φωτογραφίες με τίγρεις» εκεί, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του πάρκου.

«Αυτές οι τίγρεις πέθαναν όπως έζησαν: στη δυστυχία, την αιχμαλωσία και τον φόβο», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο η οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων, PETA Asia.

Διαβάστε επίσης:

«Έκοψαν» ελέφαντα την ώρα που έκανε σεξ και τα έκανε όλα… λίμπα (video)

Θεσσαλονίκη: Ζαρκάδια ξανά στο Σέιχ Σου μετά από πολλές δεκαετίες – Ζευγάρι εντοπίστηκε από drone (photos)

Καρχαρίας για πρώτη φορά στα παγωμένα νερά της Ανταρκτικής (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
delcy_rodriguez
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Χορηγήθηκε αμνηστία σε 379 πολιτικούς κρατούμενους

farmaka
ΥΓΕΙΑ

Τοκατλίδη: «Κανένας ασθενής δεν θα μένει ακάλυπτος επειδή το φάρμακό του είναι δυσεύρετο ή μη διαθέσιμο στην ελληνική αγορά»

PERIPOLIKO+NYXTA
ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Παραδόθηκε οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε ηλικιωμένη – Υπέκυψε στα τραύματά της

pswmi
ΥΓΕΙΑ

Ψωμί: Κι όμως αυτό είναι το συστατικό που το κάνει πολύ πιο υγιεινό

alexis tsipras 33- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Πιο πίσω η ανακοίνωση του κόμματος, νέες πόλεις με εκδηλώσεις για την «Ιθάκη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Hodgkinson
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Η Κέλι Χόντγκινσον έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ των 800μ. που κρατούσε από την ημέρα που είχε… γεννηθεί (video)

lazopoulos_1408_1920-1080_new
MEDIA

Mega: Ετοιμάζει… βαλίτσες με δηκτικό χιούμορ αλά Λαζόπουλου και με τη «βούλα» του ΕΚΚΟΜΕΔ

galatopita_sinagi2
CUCINA POVERA

Γαλατόπιτα «γυμνή», της Πελοποννησιακής παράδοσης

ydra brad pitt
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ύδρα έγινε Χόλιγουντ: 250 άτομα συνεργείο, τεχνητή βροχή στο λιμάνι και ο Μπραντ Πιτ στα σοκάκια του νησιού

karalis manolo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Καραλής «έσπασε» τα 6 μέτρα στο Λιεβέν και κατέκτησε την κορυφή (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 21.02.2026 09:50
delcy_rodriguez
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Χορηγήθηκε αμνηστία σε 379 πολιτικούς κρατούμενους

farmaka
ΥΓΕΙΑ

Τοκατλίδη: «Κανένας ασθενής δεν θα μένει ακάλυπτος επειδή το φάρμακό του είναι δυσεύρετο ή μη διαθέσιμο στην ελληνική αγορά»

PERIPOLIKO+NYXTA
ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Παραδόθηκε οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε ηλικιωμένη – Υπέκυψε στα τραύματά της

1 / 3