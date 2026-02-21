Ταϊλάνδη: 72 τίγρεις νεκρές από ιό σε ζωολογικό πάρκο – «Πέθαναν όπως έζησαν: στη δυστυχία, την αιχμαλωσία και τον φόβο»

Εβδομήντα δύο τίγρεις πέθαναν μέσα στις τελευταίες εβδομάδες σε ένα ζωολογικό πάρκο στη βόρεια Ταϊλάνδη, έχοντας μολυνθεί με μια ιογενή και βακτηριακή λοίμωξη, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Οι αναλύσεις έδειξαν την ύπαρξη του εξαιρετικά μεταδοτικού ιού της νόσου Carre, καθώς και βακτήρια που βλάπτουν το αναπνευστικό σύστημα, ανακοίνωσε χθες το Τμήμα Κτηνοτροφίας της επαρχίας Τσιάνγκ Μάι.

«Όταν οι τίγρεις αρρωσταίνουν, είναι πιο δύσκολο να εντοπιστεί παρά σε ζώα όπως γάτες ή σκύλοι. Μέχρι να συνειδητοποιήσουμε ότι ήταν άρρωστες, ήταν ήδη πολύ αργά», δήλωσε σε τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο ο επικεφαλής του Τμήματος Κτηνοτροφίας.

Αυτά τα σαρκοφάγα θηλαστικά ανήκαν στο ιδιωτικό ζωολογικό πάρκο Tiger Kingdom.

Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής σχόλιο από τη διεύθυνση του πάρκου για το συμβάν.

Οι τουρίστες μπορούν να «αγκαλιάσουν, να αγγίξουν και να τραβήξουν κοντινές φωτογραφίες με τίγρεις» εκεί, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του πάρκου.

«Αυτές οι τίγρεις πέθαναν όπως έζησαν: στη δυστυχία, την αιχμαλωσία και τον φόβο», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο η οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων, PETA Asia.

Διαβάστε επίσης:

«Έκοψαν» ελέφαντα την ώρα που έκανε σεξ και τα έκανε όλα… λίμπα (video)

Θεσσαλονίκη: Ζαρκάδια ξανά στο Σέιχ Σου μετά από πολλές δεκαετίες – Ζευγάρι εντοπίστηκε από drone (photos)

Καρχαρίας για πρώτη φορά στα παγωμένα νερά της Ανταρκτικής (video)