Τσίπρας: Πιο πίσω η ανακοίνωση του κόμματος, νέες πόλεις με εκδηλώσεις για την «Ιθάκη»

Μετά από έναν κύκλο παρουσιάσεων της «Ιθάκης», ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται να επιταχύνει ρυθμούς προσθέτοντας πολλές περισσότερες πόλεις στην ατζέντα του το αμέσως επόμενο διάστημα. Η πρώτη αποτίμηση που κάνουν στην Αμαλίας για τις εκδηλώσεις στις 5 πρώτες πόλεις (Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Λάρισα) είναι «εξαιρετικά θετική». Τόσο όσον αφορά το ενδιαφέρον και την ανταπόκριση του κόσμου όσο και για τα πρόσωπα που συμμετείχαν μέχρι στιγμής στις παρουσιάσεις.

Με βάση και την αποτίμηση αυτή, οι περιοδείες θα συνεχιστούν και μάλιστα στόχος είναι ο πρώην πρωθυπουργός να επισκεφθεί όλες τις πρωτεύουσες ή μεγάλες πόλεις των 13 περιφερειών της χώρας.

Επόμενοι σταθμοί του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι μεταξύ άλλων, η Αλεξανδρούπολη, η Κοζάνη, η Λαμία, η Καλαμάτα, η Κρήτη, η Λέσβος, η Ρόδος, η Κέρκυρα. Η επιδίωξη είναι στις επόμενες παρουσιάσεις να ανοίξει ακόμη περισσότερο ο διάλογος με τους πολίτες για την επόμενη μέρα. Πολιτικά, με επιχειρηματολογία για την ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης, αλλά και προγραμματικά, με προτάσεις που έχει επεξεργαστεί το Ινστιτούτο για την παιδεία, την Εργασία, την ψηφιακή μετάβαση, την εξωτερική πολιτική, την ανάπτυξη, την ενέργεια-ενεργειακές κοινότητες, τον τουρισμό, κ.λπ.

Ο χρόνος των ανακοινώσεων δίνει περιθώριο να «αφουγκραστεί» την κοινωνία στην πράξη

Από την Αμαλίας, άλλωστε, υπενθυμίζουν ότι όταν ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε από την βουλευτική του έδρα στις 6.10.2025 δήλωνε πως έχει στόχο να «κατεβεί» στην κοινωνία και να συνομιλήσει με τους πολίτες. «Εγκαταλείπω την ασφάλεια των ορεινών εδράνων. Και φιλοδοξώ να επιστρέψω στην ελπιδοφόρα ανασφάλεια της κοινωνικής δράσης. Όχι για να καθοδηγήσω από τα πάνω, αλλά για να αφουγκραστώ καλύτερα τη κοινωνία και τις ανάγκες της» είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζουν με άλλα λόγια ότι σκοπός των παρουσιάσεων δεν ήταν μόνο η παρουσίαση του βιβλίου του αλλά και η επιστροφή του στην κοινωνία, η επαφή με τους πολίτες. Όπως παρατηρούν συνεργάτες του, «με τις επαφές και τις συναντήσεις όπου παρουσιάστηκε μέχρι τώρα η Ιθάκη αυτό ακριβώς κάνει πράξη».

Στις τελευταίες του παρουσιάσεις στα Ιωάννινα και τη Λάρισα ο Αλέξης Τσίπρας έχει αναδείξει ιδιαιτέρως την ανάγκη ενεργοποίησης της κοινωνίας, και την ανάγκη να «όλοι μαζί να βγούμε μπροστά».

Ο διαφαινόμενος ορίζοντας των ανακοινώσεων για το νέο κόμμα φαίνεται τον τελευταίο μήνα να τείνει όλο και περισσότερο προς τον Σεπτέμβριο, αν δεν αλλάξει κάτι, κι αυτό δίνει στον Αλέξη Τσίπρα περισσότερο χρόνο για να αναθερμάνει τη σχέση του με τους πολίτες. Επιπλέον, οι περιοδείες και οι εκδηλώσεις στο βαθμό που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον του κόσμου δίνουν στον Αλέξη Τσίπρα την δυνατότητα – με την πύκνωση των παρεμβάσεών του – να κρατήσει ζωντανό και ζωηρό το ενδιαφέρον του ακροατηρίου του, στο οποίο κατά τα λοιπά συστήνει «υπομονή».

«Εντυπωσιακή προσέλευση» και ευρεία ανθρωπογεωγραφία

Στην Αμαλίας λοιπόν θεωρούν ότι ο πρώτος κύκλος των παρουσιάσεων είχε θετικό πρόσημο και λόγω της μαζικότητας των εκδηλώσεων αλλά και λόγω των επαφών που είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει ο Αλέξης Τσίπρας με απλούς πολίτες, συλλογικότητες, θεσμικούς φορείς, δημάρχους, περιφερειάρχες, νέους, επαγγελματίες κ.α. Μιλούν μάλιστα για «εντυπωσιακή προσέλευση», φέρνοντας ως παράδειγμα τα Ιωάννινα όπου χρειάστηκε την τελευταία στιγμή να μετακινηθούν τα διαχωριστικά ώστε να ενωθούν δύο αίθουσες προκειμένου να χωρέσει ο κόσμος. Αλλά και την Λάρισα όπου ο κόσμος είχε καλύψει πέρα από την κεντρική αίθουσα, τόσο το φουαγιέ όσο και τον εξωτερικό χώρο του ξενοδοχείου.

Ενθαρρυντική θεωρούν και την ανθρωπογεωγραφία όσων προσέρχονται στις εκδηλώσεις, καθώς όπως λένε συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού δεν πρόκειται μόνο για παραδοσιακούς ψηφοφόρους και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά και για πολίτες από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, ψηφοφόρους όλης της προοδευτικής βεντάλιας και ανένταχτους, που αναζητούν διέξοδο από το καθεστώς Μητσοτάκη και προβληματίζονται για την πολυδιάσπαση της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, και προσβλέπουν σε μια καλύτερη επόμενη μέρα.

Οι «επώνυμοι»

Θεωρούν πως το διευρυνόμενο ενδιαφέρον αποτυπώνεται και στη σύνθεση των πάνελ όπου συμμετέχουν πρόσωπα που προέρχονται από διάφορες πλευρές της προοδευτικής παράταξης, με κοινωνικές αναφορές, πολιτική δράση και επιστημονική ταυτότητα, αντανακλούν την ευρεία ανταπόκριση στο εγχείρημα με πρωταγωνιστή τον Α. Τσίπρα. Από τον Γιώργο Παππά του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας και τον Γιώργο Σιακαντάρη στην Πάτρα, ως τον Αντώνη Σαουλίδη και την Κατερίνα Σπυροπούλου στη Θεσσαλονίκη, τη συμμετοχή του Γιώργου Μπουλμπασάκου στα Ιωάννινα και πολλών άλλων.

Στα πάνελ των ομιλητών βρέθηκαν επίσης και πολλά καινούργια πρόσωπα. Όπως ο Δημήτρης Κιτσικόπουλος που εκπροσώπησε τις ενεργειακές κοινότητες και το χώρο των ΚΟΙΝΣΕΠ. Πρόσωπα από το χώρο του πολιτισμού όπως η Μαρία Κατσουλίδη, η Μαριάννα Τουμασάτου, ο Αιμίλιος Χειλάκης, και η Φαίη Κοκκινοπούλου. Πανεπιστημιακοί, όπως ο Θ. Λαζαρίδης, η Ι. Λαλιώτου, ο Α. Λιάκος, ο Α. Στυλιανού. Από τον χώρο της Αυτοδιοίκηση, όπως ο Β. Αϊβαλής και ο Α. Καλογιάννης. Και βέβαια ενεργά μέλη της τοπικής κοινωνίας, που εκπροσωπούν συλλογικότητες και ανεξάρτητους φορείς, όπως η Ιωάννα Καραβάνα Πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών και η Συνήγορος του Παιδιού Θεώνη Κουφονικολάκου. Και ακόμα στενοί συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού όπως ο Μ. Καλογήρου, ο Κ. Τούμπουρος, και ο Γ. Χουλιαράκης. Τέλος, πολιτικοί που συμπορεύτηκαν μαζί του, όπως ο Π. Κόκκαλης και ο Δ. Τεμπονέρας.

Η σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες

Ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχουν κατά την Αμαλίας οι επαφές που πραγματοποιεί ο Αλέξης Τσίπρας, στις πόλεις που επισκέπτεται, με νέους, επαγγελματίες, φορείς, αγρότες, εκπροσώπους συνεταιρισμών, μέλη από τοπικές πρωτοβουλίες και συλλογικότητες, αλλά και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, πολιτικά πρόσωπα της περιφέρειας, μητροπολίτες, κ.ά. Κι αυτό γιατί του δίνουν τη δυνατότητα να ακούσει, από προβλήματα μέχρι νέες ιδέες.

Ενδεικτικά, στην Λάρισα η ατζέντα ήταν γεμάτη. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε διαδοχικές συναντήσεις με ομάδα εργαζομένων και επαγγελματιών από το χώρο της οικοδομής, με νέους στο κέντρο της πόλης, όπου είχαν εκτενή συζήτηση, γεύμα εργασίας με τοπικούς παράγοντες, συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δ. Κουρέτα, επίσκεψη και συζήτηση με σπουδαστές και καθηγητές από την Αβερώφειο γεωργική σχολή της Λάρισας, συναντήσεις με εκπροσώπους από τον τοπικό Τύπο. Έγινε επίσης, συνάντηση με αγροτικούς συλλόγους που μετείχαν στα μπλόκα και με εκπροσώπους από τον γεωργικό συνεταιρισμό Μελίβοιας, που εκτός από την παραγωγή επενδύει και στη μεταποίηση των προϊόντων του.

