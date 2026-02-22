Κυψέλη: «Άνδρας υπεράνω υποψίας» ήταν ο 64χρονος που πήγε να κακοποιήσει σεξουαλικά ΑμεΑ, λέει η μητέρα του θύματος (video)

Ως έναν άνδρα «υπεράνω υποψίας» χαρακτηρίζει τον 64χρονο που αποπειράθηκε να βιάσει την 25χρονη ΑμεΑ, περιγράφει τον δράστη η μητέρα του θύματος στη Κυψέλη.

Η γυναίκα πρόλαβε το κακό καθώς την ώρα που πήγε να βιάσει την κόρη της ο 64χρονος, πατέρας τριών παιδιών, του επιτέθηκε και τον σταμάτησε.

Αυτό που σοκάρει είναι ότι η οικογένεια, αλλά και η γειτονιά, τον γνώριζαν καλά και κανείς δεν είχε να πει κάτι αρνητικό γι αυτόν, μέχρι που αποκαλύφθηκε η απόπειρά του.

«Ξεκλειδώνω και τον βλέπω πάνω στο παιδί μου. Τρέχει προς την τουαλέτα να ντυθεί. Πήγα εκεί και του είπα τέλος πάντων πολλά. Τον έβρισα… χίλια μύρια. Βγαίνοντας έξω τρέχω, βουτάω ένα τηγάνι. Έψαχνα ένα μαχαίρι που έχω τεράστιο μέσα στο σπίτι. Βουτάω το τηγάνι και του το κοπανάω στο κεφάλι. Γλιστράω και επειδή έχω ένα πρόβλημα με το γόνατό μου, δεν μπορούσα να σηκωθώ και αυτός το εκμεταλλεύτηκε και άρχισε να με χτυπάει», είπε η μητέρα στα ΜΜΕ που ζήτησε να βγουν φωτογραφίες του στη δημοσιότητα, μην τυχόν έχει προβεί σε ανάλογες πράξεις και στο παρελθόν.

Ο κατηγορούμενος είναι πατέρας τριών παιδιών, με τα οποία ωστόσο φέρεται να μην έχει καμία επαφή. Με την μητέρα του θύματος είχαν γνωριστεί σε συσσίτιο και κάποιες φορές της μετέφερε φαγητό στο σπίτι.

