Δημοσκόπηση Marc: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου καταλληλότερη για πρωθυπουργός μετά τον Μητσοτάκη

Μερική ανάκαμψη στα ποσοστά της καταγράφει η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της Marc για λογαριασμό της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα».

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 27,8 με το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής να ακολουθεί με 10,7%, την Πλεύση Ελευθερίας με 8,7%, την Ελληνική Λύση με 8,1%, το ΚΚΕ 6,8% και τον ΣΥΡΙΖΑ με 5,2%.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, «με πολυπαραγοντική κατανομή αναποφάσισων», η σειρά είναι ίδια με την πρόθεση ψήφου.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται με αυξημένα ποσοστά (+1,4 μονάδες) στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, με Ζωή Κωνσταντοπούλου να ακολουθεί με 8,1.

ΠΑΣΟΚ και «Πλεύση» η πιο «ουσιαστική αντιπολίτευση»

Το ΠΑΣΟΚ κερδίζει μόνο -με διαφορά 0,4 της μονάδας από την Πλεύση Ελευθερίας- τον τίτλο του κόμματος που κάνει την πιο ουσιαστική αντιπολίτευση, με την ψήφο των ηλικιών από 65 ετών και άνω, όπως και των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας.

Τι απαντούν για τα κόμματα Καρυστιανού, Τσίπρα

Ο Νίκος Ανδρουλάκης προηγείται στην καταλληλότητα με βραχεία κεφαλή της Ζωής Κωνσταντοπούλου στους κεντρώους και έναντι όλων στους κεντροαριστερούς ψηφοφόρους, αλλά συσπειρώνει μόλις το 35,3% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ των εκλογών του Ιουνίου του 2023, ενώ έχει να αντιμετωπίσει τόσο την Πλεύση Ελευθερίας όσο και την Ελληνική Λύση, που παραμένουν με οριακά διψήφια ποσοστά στη μάχη για τη δεύτερη θέση.

Ωστόσο, το τρόπαιο της δεύτερης θέσης διεκδικούν, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας της Marc, και τα υπό διαμόρφωση κόμματα της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα: η συνολική δυνητική ψήφος είναι στο 30,5% για την κυρία Καρυστιανού, με τη «σίγουρη» ψήφο στο 9,7%. Για τον Αλέξη Τσίπρα, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 20,2% και 8,8%.

Η συνταγματική αναθεώρηση, ο διάλογος με την Τουρκία και το μεταναστευτικό

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η αποδοχή των προτάσεων Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση είναι διακομματική.

Την αλλαγή του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών, «ώστε να αντιμετωπίζονται όπως όλοι οι πολίτες από τη Δικαιοσύνη», υποστηρίζει το 92,5%, ενώ το 82% θέλει την κατάργηση της μονιμότητας για δημοσίους υπαλλήλους που δεν ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους ή ζημιώνουν το Δημόσιο. Το 79% θέλει και την καθολική αξιολόγηση στο Δημόσιο.

Με τον δημοσιονομικό κόφτη στους προϋπολογισμούς συμφωνεί το 76,7%, ενώ με την επιστολική ψήφο και για τους ψηφοφόρους εντός Ελλάδας το 72,1%. Με τη συμμετοχή των δικαστών στην επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης είναι υπέρ το 71,8%. Το 66,1% συμφωνεί με την επιστολική ψήφο για τους αποδήμους, όπως και το 62,9% θέλει την καθιέρωση μιας και μόνης εξαετούς θητείας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η μόνη αλλαγή που διχάζει την κοινωνία είναι εκείνη του άρθρου 16 για τα πανεπιστήμια, με το 48,8% να λέει «ναι» και το 46,3% «όχι». Οι ψηφοφόροι της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς σε ποσοστό 62,9% και 83,8% διαφωνούν με την ίδρυση μη κρατικών ΑΕΙ, αλλά την πρόταση στηρίζουν οι Κεντρώοι, οι κεντροδεξιοί και οι δεξιοί ψηφοφόροι.

Ολόκληρη η δημοσκόπηση:

