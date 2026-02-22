search
ΚΥΡΙΑΚΗ 22.02.2026 19:35
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.02.2026 18:41

Financial Times: Το Ιράν υπέγραψε συμφωνία μισού δισεκατομμυρίου για χιλιάδες πυραύλους από τη Ρωσία

22.02.2026 18:41
oukrania-pyrayloi-ipa

Οι Financial Times σε δημοσίευμά τους κάνουν λόγο για μυστική συμφωνία του Ιράν με τη Ρωσία, για αγορά χιλιάδων φορητών πυραύλων, αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Πρόκειται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, για μια συμφωνία που υπογράφηκε στη Μόσχα τον Δεκέμβριο και δεσμεύει τη Ρωσία να παραδώσει 500 φορητές μονάδες εκτόξευσης «Verba» και 2.500 πυραύλους «9M336» σε διάστημα τριών ετών. Η FT επικαλείται ρωσικά έγγραφα που είδαν.

Η κίνηση έρχεται στο πλαίσιο της προσπάθειάς της Τεχεράνης να ανασυγκροτήσει την αντιαεροπορική της άμυνα, η οποία υπέστη σοβαρά πλήγματα στον περσινό πόλεμο με το Ισραήλ κι ενώ οι ΗΠΑ απειλούν άμεσα με επίθεση.

Το σύστημα Verba συγκαταλέγεται στα πλέον σύγχρονα ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα: πρόκειται για φορητό πύραυλο ώμου με υπέρυθρη καθοδήγηση, ικανό να πλήττει πυραύλους cruise, αεροσκάφη χαμηλής πτήσεις και drones. Χρησιμοποιείται από μικρές, ευέλικτες ομάδες, επιτρέποντας τη δημιουργία διάσπαρτων αντιαεροπορικών ζωνών χωρίς εξάρτηση από σταθερές εγκαταστάσεις ραντάρ, οι οποίες είναι πιο ευάλωτες σε πλήγματα.

Βάσει της σύμβασης ύψους 495 εκατ. ευρώ για τα Verba, οι παραδόσεις προβλέπεται να γίνουν σε τρεις φάσεις από το 2027 έως το 2029 ωστόσο, ενδέχεται  μικρός αριθμός συστημάτων να έχει ήδη παραδοθεί νωρίτερα.

Διαβάστε επίσης:

Σκάνδαλο Επστάιν: Αστυνομικοί στην υπηρεσία του πρίγκιπα Αντριου είχαν λάβει «οδηγίες για την πόρτα» σε πάρτι του Επστάιν

Συγκλονίζει η Ζιζέλ Πελικό: «Ήταν αγαπητός από όλους, αυτό είναι που το κάνει τόσο τρομακτικό»

Πόλεμος στην Ουκρανία: Eκατοντάδες γυναίκες και κορίτσια καταγγέλλουν σεξουαλική βία από ρωσικά στρατεύματα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
SILLIPSI_ANDRAS
ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Με ευθεία βολή από το σπίτι του πυροβόλησε τους ανήλικους ο 46χρονος που ομολόγησε

gynaika-katathlipsi-via-viasmos
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Άνδρας υπεράνω υποψίας» ήταν ο 64χρονος που πήγε να κακοποιήσει σεξουαλικά ΑμεΑ, λέει η μητέρα του θύματος (video)

x_servia1
ΚΟΣΜΟΣ

Πεδίο μάχης το Βελιγράδι: Άγρια επεισόδια πριν το Ερυθρός Αστέρας-Παρτιζάν (Video)

oukrania-pyrayloi-ipa
ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Το Ιράν υπέγραψε συμφωνία μισού δισεκατομμυρίου για χιλιάδες πυραύλους από τη Ρωσία

EPSTAIN
ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο Επστάιν: Αστυνομικοί στην υπηρεσία του πρίγκιπα Αντριου είχαν λάβει «οδηγίες για την πόρτα» σε πάρτι του Επστάιν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ydra brad pitt
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Σταματούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (Video)

karavatou_mati2208
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: Η αντίδραση της κόρης της στο άκουσμα της απαγόρευσης των social media για παιδιά κάτω των 15

main_yaloka8aristires
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υαλοκαθαριστήρες: Γιατί αφήνουν γραμμές στο παρμπρίζ;

dane depp
LIFESTYLE

Ο εκπληκτικός τρόπος με τον οποίο ο Τζόνι Ντεπ βοήθησε τον Έρικ Ντέιν στη μάχη του με την ALS

pswmi
ΥΓΕΙΑ

Ψωμί: Κι όμως αυτό είναι το συστατικό που το κάνει πολύ πιο υγιεινό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22.02.2026 19:33
SILLIPSI_ANDRAS
ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Με ευθεία βολή από το σπίτι του πυροβόλησε τους ανήλικους ο 46χρονος που ομολόγησε

gynaika-katathlipsi-via-viasmos
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Άνδρας υπεράνω υποψίας» ήταν ο 64χρονος που πήγε να κακοποιήσει σεξουαλικά ΑμεΑ, λέει η μητέρα του θύματος (video)

x_servia1
ΚΟΣΜΟΣ

Πεδίο μάχης το Βελιγράδι: Άγρια επεισόδια πριν το Ερυθρός Αστέρας-Παρτιζάν (Video)

1 / 3