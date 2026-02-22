Financial Times: Το Ιράν υπέγραψε συμφωνία μισού δισεκατομμυρίου για χιλιάδες πυραύλους από τη Ρωσία

Οι Financial Times σε δημοσίευμά τους κάνουν λόγο για μυστική συμφωνία του Ιράν με τη Ρωσία, για αγορά χιλιάδων φορητών πυραύλων, αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Πρόκειται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, για μια συμφωνία που υπογράφηκε στη Μόσχα τον Δεκέμβριο και δεσμεύει τη Ρωσία να παραδώσει 500 φορητές μονάδες εκτόξευσης «Verba» και 2.500 πυραύλους «9M336» σε διάστημα τριών ετών. Η FT επικαλείται ρωσικά έγγραφα που είδαν.

Η κίνηση έρχεται στο πλαίσιο της προσπάθειάς της Τεχεράνης να ανασυγκροτήσει την αντιαεροπορική της άμυνα, η οποία υπέστη σοβαρά πλήγματα στον περσινό πόλεμο με το Ισραήλ κι ενώ οι ΗΠΑ απειλούν άμεσα με επίθεση.

Το σύστημα Verba συγκαταλέγεται στα πλέον σύγχρονα ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα: πρόκειται για φορητό πύραυλο ώμου με υπέρυθρη καθοδήγηση, ικανό να πλήττει πυραύλους cruise, αεροσκάφη χαμηλής πτήσεις και drones. Χρησιμοποιείται από μικρές, ευέλικτες ομάδες, επιτρέποντας τη δημιουργία διάσπαρτων αντιαεροπορικών ζωνών χωρίς εξάρτηση από σταθερές εγκαταστάσεις ραντάρ, οι οποίες είναι πιο ευάλωτες σε πλήγματα.

Βάσει της σύμβασης ύψους 495 εκατ. ευρώ για τα Verba, οι παραδόσεις προβλέπεται να γίνουν σε τρεις φάσεις από το 2027 έως το 2029 ωστόσο, ενδέχεται μικρός αριθμός συστημάτων να έχει ήδη παραδοθεί νωρίτερα.

Διαβάστε επίσης:

Σκάνδαλο Επστάιν: Αστυνομικοί στην υπηρεσία του πρίγκιπα Αντριου είχαν λάβει «οδηγίες για την πόρτα» σε πάρτι του Επστάιν

Συγκλονίζει η Ζιζέλ Πελικό: «Ήταν αγαπητός από όλους, αυτό είναι που το κάνει τόσο τρομακτικό»

Πόλεμος στην Ουκρανία: Eκατοντάδες γυναίκες και κορίτσια καταγγέλλουν σεξουαλική βία από ρωσικά στρατεύματα