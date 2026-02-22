search
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

22.02.2026 17:19

Πρώην πράκτορας της CIA: Ο Τραμπ έχει αποφασίσει να επιτεθεί στο Ιράν τη Δευτέρα ή την Τρίτη

22.02.2026 17:19
texerani

Ενας πρώην πράκτορας της CIA, ο οποίος επικαλείται πηγή μέσα από τον Λευκό Οίκο, ισχυρίζεται ότι ο Τραμπ έχει αποφασίσει να επιτεθεί στο Ιράν «την Δευτέρα ή την Τρίτη».

Ο Τζον Κυριάκου υποστήριξε ότι «έχει ληφθεί απόφαση» στον Λευκό Οίκο για επίθεση στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, αφότου ο Τραμπ είχε δώσει στο Ιράν διορία δέκα ημερών.

«Το έχει ξανακάνει αυτό. Θα σου δώσει δέκα ημέρες, θα σου δώσει δύο εβδομάδες και μετά θα επιτεθεί δύο ημέρες μέσα σε αυτή την προθεσμία», ανέφερε χαρακτηριστικά σε μια δήλωση ωστόσο που περισσότερο με πρόβλεψη μοιάζει παρά με πληροφορία.

Επιπλέον, η πηγή του Κυριάκου φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και η Διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Τούλσι Γκαμπάρντ αντιτίθενται στον πόλεμο, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ τον υποστηρίζουν.

Η Τεχεράνη από την άλλη φαίνεται να είναι προετοιμασμένη για μία ενδεχόμενη επίθεση, με τον  ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, να έχει δώσει οδηγίες στους συνεργάτες του για το πώς να δράσουν σε περίπτωση που δολοφονηθεί σε ενδεχόμενες επιθέσεις των ΗΠΑ ή του Ισραήλ.

Οι μέχρι τώρα πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει, αναφέρουν πως ο Τραμπ σκοπεύει να κάνει στοχευμένες επιθέσεις πάντως, σε στρατιωτικές βάσεις, πυρηνικά ή ακόμη και σε ηγετικά στελέχη.

