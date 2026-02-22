Παναθηναϊκός: Το γλέντι και ο χορός των Κυπελλούχων – Σε τρελά κέφια ο Ναν με το «δεν θα πας πουθενά» (Video)

Με ένα ξέφρενο πάρτι πανηγύρισαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, διασκεδάζοντας σε νυχτερινό κέντρο στο Ηράκλειο.

Την παράσταση έκλεψε ο Κέντρικ Ναν, όταν ο DJ έπαιξε το «Πουθενά» της Πέγκυ Ζήνα. Ο Αμερικανός γκαρντ, μόλις άκουσε τις πρώτες νότες του τραγουδιού, σηκώθηκε, τραγούδησε και χόρεψε, ξεσηκώνοντας το μαγαζί.

Στο κλίμα μπήκαν και οι υπόλοιποι «πράσινοι», με τον Κώστας Σλούκας και τον Νίκος Ρογκαβόπουλος να ξεχωρίζουν για τη διάθεσή τους, συμμετέχοντας ενεργά στο γλέντι.

