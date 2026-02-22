Σάλος από τη ρατσιστική επίθεση «ερυθρόλευκου» οπαδού στον Λεσόρ – ΕΟΚ και Ολυμπιακός οφείλουν να λάβουν μέτρα

Με την ποδοσφαιρική και όχι μόνο Ευρώπη να συζητά εξόχως προβληματισμένη για τα φαινόμενα ρατσισμού στα γήπεδα, με αφορμή τα σχόλια σε βάρος του Βινίσιους από παίκτη της Μπενφίκα, αλλά και την ΦΙΦΑ να ανησυχεί για το κλίμα στα γήπεδα του Μουντιάλ στις ΗΠΑ, ένα εξοργιστικό επεισόδιο ήρθε να αμαυρώσει την γιορτή του ελληνικού μπάσκετ στον τελικό του Κυπέλλου στην Κρήτη, ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό το βράδυ του Σαββάτου.

Οπαδός των «ερυθρόλευκων», κρεμασμένος σχεδόν από τα κάγκελα εμφανίζεται να κάνει χειρονομίες προς τον παίκτη του Παναθηναϊκού Ματίας Λεσόρ, ο οποίος τον παρακολουθεί όσο γίνεται ατάραχος.

Ο Ματίας Λεσόρ έκανε ανάρτηση-καταγγελία, αναφέροντας ότι δέχθηκε επιθετική συμπεριφορά από οπαδούς του Ολυμπιακού κατά τη διάρκεια του τελικού του Allwyn Final 8, που διεξήχθη στα Δύο Αοράκια στο Ηράκλειο.

Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού ΑΚΤΟR έγραψε χαρακτηριστικά: «Μπροστά σε αστυνομικούς και εκπροσώπους της λίγκας! Το μόνο που έκαναν ήταν να μου λένε ΕΜΕΝΑ να ηρεμήσω, ενώ αυτοί οι τύποι συνέχιζαν και έμειναν σε όλο το παιχνίδι… Και δεν ήταν μόνο ένας, αλλά 10-15 από αυτούς».

Με τη δήλωσή του, ο Λεσόρ καταγγέλλει ότι δεχόταν προκλήσεις σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, υποστηρίζοντας πως δεν υπήρξε παρέμβαση για την απομάκρυνση των ατόμων που, όπως αναφέρει, τον παρενοχλούσαν.

H ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε λόγο για ήχους μαϊμούδων που ακούστηκαν από άτομο το οποίο βρισκόταν πάνω από την είσοδο της φυσούνας εις βάρος του Λεσόρ, ενώ η ΚΑΕ Ολυμπιακός ισχυρίζεται πως ο Γάλλος σέντερ πέταξε μπανάνα προς τον κόσμο στις εξέδρες.

In front of police officers and league representatives ! Only thing they did was telling ME to calm down while these guys kept goin and stayed the whole game…. And he wasn’t just one guy but 10-15 of them https://t.co/QWZij6jA3i — Mathias Lessort (@ThiasLsf) February 21, 2026

