22.02.2026 23:31

Super League: Μόνη πρώτη η ΑΕΚ, έχασε έδαφος ο ΠΑΟΚ, κοντά στην τετράδα ο Παναθηναϊκός

22.02.2026 23:31
aelPAOK

Ο ΠΑΟΚ είναι ο μεγάλος χαμένος της αγωνιστικής. Ο Δικέφαλος του Βορρά έμεινε στο 1-1 στην Λάρισα και παραμένει στην τρίτη θέση, στο -5 από την κορυφή και το -3 από τον Ολυμπιακό, έχοντας πάντως παιχνίδι λιγότερο.

Στην πρώτη θέση παραμένει η ΑΕΚ που συνέχισε νικηφόρα απέναντι στον Λεβαδειακό, ο οποίος πλέον νιώθει καυτή την ανάσα του Παναθηναϊκού στην μάχη για την 4η θέση και το τελευταίο εισιτήριο για τα πλέι-οφ τίτλου.

Με το διπλό στο Ηράκλειο επί του ΟΦΗ, o Παναθηναϊκός βρίσκεται πια στο -3 από την ομάδα της Βοιωτίας, έχοντας μάλιστα και παιχνίδι λιγότερο.

Τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 1-2
Ολυμπιακός – Παναιτωλικός 2-0
ΟΦΗ – Παναθηναϊκός 0-2
Πανσερραϊκός – Βόλος 2-1
ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ 1-1
Αρης – Κηφισιά 1-1
ΑΕΚ – Λεβαδειακός 4-0

Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες για την 22η αγωνιστική έχει ως εξής:

01. AEK 52
02. Ολυμπιακός 50
03. ΠΑΟΚ 47*
04. Λεβαδειακός 39
05. Παναθηναϊκός 36*
06. Άρης 28
07. Βόλος 26
08. ΟΦΗ 25*
09. Ατρόμητος 24
10. Παναιτωλικός 21
11. Κηφισιά 21*
12. ΑΕΛ 21
13. Αστέρας Τρίπολης 16
14. Πανσερραϊκός 12

*ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΟΦΗ, Κηφισιά έχουν έναν αγώνα λιγότερο.

Super League: Η επόμενη αγωνιστική (23η)

28/02 17:00 ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet

28/02 19:30 Ατρόμητος – Παναιτωλικός

28/02 20:00 Κηφισιά – Λεβαδειακός

01/03 16:00 Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός

01/03 17:30 Βόλος – ΑΕΚ

01/03 19:00 ΠΑΟΚ – Asteras AKTOR

01/03 20:00 Παναθηναϊκός – Άρης

Άρης: Θέμα χρόνου το «διαζύγιο» με τον Χιμένεθ


ΑΕΚ-Λεβαδειακός 4-0: Σαρωτική και πρωτοπόρος η Ένωση

Άρης-Κηφισιά 1-1: «Κόλλησαν» ξανά οι «κιτρινόμαυροι»

