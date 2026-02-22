Super League: Μόνη πρώτη η ΑΕΚ, έχασε έδαφος ο ΠΑΟΚ, κοντά στην τετράδα ο Παναθηναϊκός

Ο ΠΑΟΚ είναι ο μεγάλος χαμένος της αγωνιστικής. Ο Δικέφαλος του Βορρά έμεινε στο 1-1 στην Λάρισα και παραμένει στην τρίτη θέση, στο -5 από την κορυφή και το -3 από τον Ολυμπιακό, έχοντας πάντως παιχνίδι λιγότερο.

Στην πρώτη θέση παραμένει η ΑΕΚ που συνέχισε νικηφόρα απέναντι στον Λεβαδειακό, ο οποίος πλέον νιώθει καυτή την ανάσα του Παναθηναϊκού στην μάχη για την 4η θέση και το τελευταίο εισιτήριο για τα πλέι-οφ τίτλου.

Με το διπλό στο Ηράκλειο επί του ΟΦΗ, o Παναθηναϊκός βρίσκεται πια στο -3 από την ομάδα της Βοιωτίας, έχοντας μάλιστα και παιχνίδι λιγότερο.

Τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 1-2

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός 2-0

ΟΦΗ – Παναθηναϊκός 0-2

Πανσερραϊκός – Βόλος 2-1

ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ 1-1

Αρης – Κηφισιά 1-1

ΑΕΚ – Λεβαδειακός 4-0

Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες για την 22η αγωνιστική έχει ως εξής:

01. AEK 52

02. Ολυμπιακός 50

03. ΠΑΟΚ 47*

04. Λεβαδειακός 39

05. Παναθηναϊκός 36*

06. Άρης 28

07. Βόλος 26

08. ΟΦΗ 25*

09. Ατρόμητος 24

10. Παναιτωλικός 21

11. Κηφισιά 21*

12. ΑΕΛ 21

13. Αστέρας Τρίπολης 16

14. Πανσερραϊκός 12

*ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΟΦΗ, Κηφισιά έχουν έναν αγώνα λιγότερο.

Super League: Η επόμενη αγωνιστική (23η)

28/02 17:00 ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet

28/02 19:30 Ατρόμητος – Παναιτωλικός

28/02 20:00 Κηφισιά – Λεβαδειακός

01/03 16:00 Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός

01/03 17:30 Βόλος – ΑΕΚ

01/03 19:00 ΠΑΟΚ – Asteras AKTOR

01/03 20:00 Παναθηναϊκός – Άρης

Διαβάστε επίσης:

Άρης: Θέμα χρόνου το «διαζύγιο» με τον Χιμένεθ



ΑΕΚ-Λεβαδειακός 4-0: Σαρωτική και πρωτοπόρος η Ένωση

Άρης-Κηφισιά 1-1: «Κόλλησαν» ξανά οι «κιτρινόμαυροι»