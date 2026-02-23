Ανάπτυξη με γεωγραφικούς αποκλεισμούς – πέντε περιφέρειες κάτω από το μισό του ευρωπαϊκού μέσο όρο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Πέντε από τις δώδεκα ελληνικές περιφέρειες παραμένουν καθηλωμένες σε επίπεδα κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαμηλότερα από το 50% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτυπώνοντας με τον πιο ωμό τρόπο ότι η ανάπτυξη δεν μοιράζεται ισότιμα. Παρά τους θετικούς μακροοικονομικούς δείκτες και τους ρυθμούς μεγέθυνσης που προβάλλονται ως επιτυχία, η γεωγραφία της φτώχειας εξακολουθεί να καθορίζει τις οικονομικές δυνατότητες μεγάλων τμημάτων της χώρας.
Στην πλέον δυσμενή θέση βρίσκεται το Βόρειο Αιγαίο, με κατά κεφαλήν ΑΕΠ μόλις στο 42,1% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, καταλαμβάνοντας την τέταρτη χαμηλότερη θέση σε ολόκληρη την ΕΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Μαζί του, κάτω από το όριο του 50%, βρίσκονται η Ήπειρος (44,5%), η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη (44,6%), η Δυτική Μακεδονία (48%) και η Δυτική Ελλάδα (48,9%), περιφέρειες που εδώ και χρόνια αποτελούν «λευκές κηλίδες» στον χάρτη της σύγκλισης.
Η κυβερνητική αφήγηση εστιάζει στο γεγονός ότι το 2024 η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 2,3%, υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Πράγματι, καμία περιφέρεια δεν κατέγραψε μείωση στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της. Όμως η στατιστική άνοδος δεν αρκεί για να καλύψει διαχρονικά ελλείμματα. Οι αυξήσεις που καταγράφονται, σε πολλές περιπτώσεις, είναι απλώς αρκετές για να διατηρηθεί το χάσμα – όχι για να κλείσει.
Ακόμη και εκεί όπου σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες αυξήσεις, η εικόνα παραμένει εύθραυστη. Η Στερεά Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο με 5,5%, ενώ ακολούθησαν η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη (2,9%), η Θεσσαλία (2,6%) και η Ήπειρος (2,5%). Στον αντίποδα, η Δυτική Μακεδονία κινήθηκε μόλις στο 0,2%, αποτυπώνοντας τις συνέπειες μιας απολιγνιτοποίησης που προχώρησε χωρίς ισχυρό αναπτυξιακό αντίβαρο.
Την ίδια στιγμή, η Αττική εξακολουθεί να αποτελεί την «εξαίρεση», πλησιάζοντας τον μέσο ευρωπαϊκό όρο με κατά κεφαλήν ΑΕΠ στο 95,5%. Ακολουθούν, αλλά με μεγάλη απόσταση, το Νότιο Αιγαίο (69,8%), η Στερεά Ελλάδα (59,9%) και η Κρήτη (59,6%). Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι η χώρα εξακολουθεί να λειτουργεί με δύο ταχύτητες: ένα ισχυρό μητροπολιτικό κέντρο και μια περιφέρεια που ακολουθεί.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Βόρειο Αιγαίο βρίσκεται δίπλα σε περιοχές όπως η βουλγαρική Σεβεροζαπάντεν (41,7%), ενώ κάτω από αυτό βρίσκονται μόνο οι γαλλικές υπερπόντιες περιφέρειες Μαγιότ και Γουϊάνα. Στον αντίποδα, περιφέρειες όπως η Ανατολική και Κεντρική Ιρλανδία ξεπερνούν το 260% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, αποτυπώνοντας το μέγεθος των ανισοτήτων στο εσωτερικό της Ένωσης.
Το συμπέρασμα είναι σαφές. Όσο η ανάπτυξη παραμένει συγκεντρωμένη και δεν συνοδεύεται από στοχευμένες περιφερειακές πολιτικές, οι ανισότητες θα αναπαράγονται. Και όσο αυτό συμβαίνει, η «επιτυχία» της οικονομίας θα μετριέται στους πίνακες της Eurostat, αλλά όχι στην καθημερινότητα των πολιτών που ζουν μακριά από το κέντρο.
