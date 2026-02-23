search
ΔΕΥΤΕΡΑ 23.02.2026 17:55
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.02.2026 17:37

Ασλανίδης: Η αλήθεια δεν θα θαφτεί δεύτερη φορά, να πάρει πίσω η εισαγγελέας τη διορία για τις εκταφές

23.02.2026 17:37
pavlos-aslanidis

Την ανάκληση της διορίας που έδωσε η Εισαγγελέας – μέχρι την περασμένη Κυριακή (22/2)- για την ολοκλήρωση των εκταφών ζητά ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης, τονίζοντας ότι η «αλήθεια δεν θα θαφτεί για δεύτερη φορά».

Ο Παύλος Ασλανίδης, παράλληλα, ζητά η εισαγγελέας να επιτρέψει να σταλούν οι 9 σοροί, για τους οποίους έχουν υποβληθεί αιτήματα εκταφής, να σταλούν στο εξωτερικό για εξετάσεις.

Η δήλωση του Παύλου Ασλανίδη

«Η αλήθεια δεν θα θαφτεί για δεύτερη φορά. Από τη Δευτέρα, όταν και έσκασε η αιφνιδιαστική εισαγγελική διάταξη για ολοκλήρωση των εκταφών των ανθρώπων μας, που τόσο άδικα έχασαν τη ζωή τους στο έγκλημα των Τεμπών, έως το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, βρισκόμαστε μπροστά σε έναν παραλογισμό που ξεπερνά κάθε όριο.

Η οργή μου ως πατέρας ξεχειλίζει. Δεν μπορώ να μείνω αμέτοχος και σιωπηλός μπροστά σε μια μεθόδευση που πρωτίστως προσβάλλει τη μνήμη των νεκρών μας και παράλληλα στερείται επιστημονικής σοβαρότητας.

Καταγγέλλω δημόσια την έρευνα-παρωδία που επιμένει «ελληνικά» μέσα σε ένα ασφυκτικό και προσχηματικό χρονικό πλαίσιο, υπό το κράτος ενός αυθαίρετου εξαναγκασμού, την ίδια στιγμή που τα κορυφαία ιδρύματα της χώρας μας δηλώνουν αδυναμία να πραγματοποιήσουν τις εξειδικευμένες αναλύσεις που απαιτούνται τρία χρόνια μετά το έγκλημα.

Εύλογα διερωτώμαι: Γιατί η Εισαγγελία Λάρισας αποκλείει πεισματικά τα διεθνή πιστοποιημένα κέντρα στο εξωτερικό, τα μόνα που διαθέτουν την τεχνολογία για να βρουν την αλήθεια; Ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί η βιασύνη της «διεκπεραίωσης», ακριβώς πάνω στην επέτειο της τραγωδίας;

Η προχθεσινή ακύρωση των πρώτων προγραμματισμένων εκταφών, μετά από εξώδικα που κατατέθηκαν από οικογένειες θυμάτων, αποκαλύπτει το μέγεθος του εμπαιγμού. Αποδείχθηκε ότι η βιασύνη της Εισαγγελίας δεν είχε κανένα νομικό ή επιστημονικό έρεισμα. Η καθολική αντίδραση των συγγενών απέναντι σε αυτές τις μεθοδεύσεις σταμάτησε, έστω και προσωρινά, μια διαδικασία που προσβάλλει βάναυσα τη μνήμη των ανθρώπων μας.

Η αλήθεια δε θα θαφτεί για δεύτερη φορά. Η εκταφή είναι η πιο οδυνηρή πράξη για έναν γονιό και την απεύχομαι για όλους. Δεν θα επιτρέψω, λοιπόν, να μετατραπεί σε βιαστική γραφειοκρατική διαδικασία με σκοπό την αποποίηση ευθυνών και τη συγκάλυψη.

Η οικογένειά μου απαιτεί την άμεση ανάκληση του χρονικού τελεσίγραφου, καθώς και την αποδοχή του αιτήματος για αποστολή των δειγμάτων σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού. Σεβαστείτε επιτέλους την οδύνη μας. Δώστε ανάσα στη Δικαιοσύνη».

Διαβάστε επίσης

Καισαριανή: Αυτός είναι ο λοχίας των ναζί που φωτογράφησε την εκτέλεση των 200 (photos)

Έβρος: Ακατάλληλο το νερό σε κάποιες περιοχές εξαιτίας των πλημμυρών – Έσπασαν αναχώματα, μάχη για να σωθούν οικισμοί (photo/videos)

Στον 74χρονο ορειβάτη ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στο Βελούχι – Σε εξέλιξη επιχείρηση ανάσυρσης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
brad-pitt-new
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Στην Αττική θα συνεχιστούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του – Τα ακριβή σημεία και οι ημερομηνίες

pavlos-aslanidis
ΕΛΛΑΔΑ

Ασλανίδης: Η αλήθεια δεν θα θαφτεί δεύτερη φορά, να πάρει πίσω η εισαγγελέας τη διορία για τις εκταφές

w23-172659GianlucaPrestianni
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χωρίς Πρεστιάνι η Μπενφίκα στη ρεβάνς με τη Ρεάλ Μαδρίτης – Η UEFA τον τιμώρησε για τη ρατσιστική συμπεριφορά σε βάρος του Βινίσιους

mexico-2346
ΚΟΣΜΟΣ

Σε πολεμική σύρραξη εξελίσσεται η σύγκρουση στο Μεξικό μετά την εξόντωση του «Ελ Μέντσο» – Επιπλέον 2.500 στρατιώτες στους δρόμους

troxaio-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Σοβαρό τροχαίο στον κόμβο Ολυμπίων – ΙΧ συγκρούστηκαν μετωπικά, τέσσερις τραυματίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ydra brad pitt
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Σταματούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (Video)

karavatou_mati2208
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: Η αντίδραση της κόρης της στο άκουσμα της απαγόρευσης των social media για παιδιά κάτω των 15

akylas-lego
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas έγινε Lego και συνεχίζει να βρίσκεται στη 2η θέση των προγνωστικών

stegastiko_2002_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Το τέλος του «ελληνικού ονείρου»

koklwnis
LIFESTYLE

Κοκλώνης για Λιάγκα: «Πλέον θα απαντάνε οι δικηγόροι μου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 23.02.2026 17:52
brad-pitt-new
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Στην Αττική θα συνεχιστούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του – Τα ακριβή σημεία και οι ημερομηνίες

pavlos-aslanidis
ΕΛΛΑΔΑ

Ασλανίδης: Η αλήθεια δεν θα θαφτεί δεύτερη φορά, να πάρει πίσω η εισαγγελέας τη διορία για τις εκταφές

w23-172659GianlucaPrestianni
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χωρίς Πρεστιάνι η Μπενφίκα στη ρεβάνς με τη Ρεάλ Μαδρίτης – Η UEFA τον τιμώρησε για τη ρατσιστική συμπεριφορά σε βάρος του Βινίσιους

1 / 3