ΔΕΥΤΕΡΑ 23.02.2026 15:30
23.02.2026 14:55

Ιταλία: Χειροπέδες σε 41χρονο αστυνομικό για τη δολοφονία Μαροκινού διακινητή – Απαιτούσε 200 ευρώ και 5 γραμμ. κοκαΐνης την ημέρα

23.02.2026 14:55
Ένας 41χρονος αστυνομικός συνελήφθη και κατηγορείται για τη δολοφονία του 28χρονου Μαρoκινού Αμπντελραχίμ Μανσούρι, στις 26 Ιανουαρίου, σε πάρκο της ευρύτερης περιοχής του Μιλάνου.

Ο Καρμέλο Τσιντουρίνο υποστήριξε πως πυροβόλησε και σκότωσε τον 28χρονο διακινητή ναρκωτικών, όταν εκείνος τον απείλησε με περίστροφο.

Η εισαγγελική έρευνα ωστόσο αποκάλυψε πως ο 28χρονος διακινητής δεν οπλοφορούσε και πως, μετά τη δολοφονία, ο Τσιντουρίνο φέρεται να ακούμπησε κοντά στο άψυχο πτώμα του ένα πλαστικό περίστροφο. Ο νεαρός θα μπορούσε να σωθεί, αλλά για πάνω από μια ώρα δεν του παρασχέθηκε καμία βοήθεια.

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, ο αστυνομικός φέρεται να απαιτούσε από τον διακινητή, την καταβολή διακοσίων ευρώ και πέντε γραμμαρίων κοκαΐνης, σε καθημερινή βάση, ως ένα είδος «δασμού προστασίας».

H ιταλική δημόσια τηλεόραση της Rai, μετέδωσε πως o συλληφθείς αστυνομικός φέρεται να είχε θέσει «υπό την προστασία του» και δυο Ιταλούς διακινητές ναρκωτικών, οι οποίοι ζουν στην πολυκατοικία όπου διαμένει και ο ίδιος.

«Πρόκειται για ιστορία που μας προκαλεί ιδιαίτερη θλίψη, αλλά δεν θα υπάρξει κανενός είδους ευνοϊκή μεταχείριση», δήλωσε ο υπεύθυνος της αστυνομίας του Μιλάνου.

Τώρα αναμένεται να εξακριβωθεί ο ρόλος των συναδέλφων του Τσιντουρίνο, που αρχικά προσπάθησαν να τον καλύψουν και στη συνέχεια ομολόγησαν πως η ζωή του δεν είχε τεθεί σε κίνδυνο.

