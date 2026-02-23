Ιταλία: Χειροπέδες σε 41χρονο αστυνομικό για τη δολοφονία Μαροκινού διακινητή – Απαιτούσε 200 ευρώ και 5 γραμμ. κοκαΐνης την ημέρα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ένας 41χρονος αστυνομικός συνελήφθη και κατηγορείται για τη δολοφονία του 28χρονου Μαρoκινού Αμπντελραχίμ Μανσούρι, στις 26 Ιανουαρίου, σε πάρκο της ευρύτερης περιοχής του Μιλάνου.
Ο Καρμέλο Τσιντουρίνο υποστήριξε πως πυροβόλησε και σκότωσε τον 28χρονο διακινητή ναρκωτικών, όταν εκείνος τον απείλησε με περίστροφο.
Η εισαγγελική έρευνα ωστόσο αποκάλυψε πως ο 28χρονος διακινητής δεν οπλοφορούσε και πως, μετά τη δολοφονία, ο Τσιντουρίνο φέρεται να ακούμπησε κοντά στο άψυχο πτώμα του ένα πλαστικό περίστροφο. Ο νεαρός θα μπορούσε να σωθεί, αλλά για πάνω από μια ώρα δεν του παρασχέθηκε καμία βοήθεια.
Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, ο αστυνομικός φέρεται να απαιτούσε από τον διακινητή, την καταβολή διακοσίων ευρώ και πέντε γραμμαρίων κοκαΐνης, σε καθημερινή βάση, ως ένα είδος «δασμού προστασίας».
H ιταλική δημόσια τηλεόραση της Rai, μετέδωσε πως o συλληφθείς αστυνομικός φέρεται να είχε θέσει «υπό την προστασία του» και δυο Ιταλούς διακινητές ναρκωτικών, οι οποίοι ζουν στην πολυκατοικία όπου διαμένει και ο ίδιος.
«Πρόκειται για ιστορία που μας προκαλεί ιδιαίτερη θλίψη, αλλά δεν θα υπάρξει κανενός είδους ευνοϊκή μεταχείριση», δήλωσε ο υπεύθυνος της αστυνομίας του Μιλάνου.
Τώρα αναμένεται να εξακριβωθεί ο ρόλος των συναδέλφων του Τσιντουρίνο, που αρχικά προσπάθησαν να τον καλύψουν και στη συνέχεια ομολόγησαν πως η ζωή του δεν είχε τεθεί σε κίνδυνο.
