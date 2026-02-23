search
ΔΕΥΤΕΡΑ 23.02.2026
ΕΛΛΑΔΑ

23.02.2026 06:48

Καιρός: Βελτιωμένος σχεδόν σε όλη τη χώρα – Βροχές σε Κυκλάδες και Κρήτη

23.02.2026 06:48
kathara-deftera_0503_1460-820_new

Βελτιωμένος θα είναι ο καιρός σήμερα Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τοπικές βροχές στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο καιρός της Καθαράς Δευτέρας σύμφωνα με την ΕΜΥ: Στις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Αττική, την Εύβοια και τις Σποράδες μέχρι το μεσημέρι και στα βόρεια ηπειρωτικά από το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βορειοανατολικά τους 13 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 16 και στα Δωδεκάνησα τοπικά τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά νωρίς το πρωί.

Ο καιρός σε Αττική, Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και πρόσκαιρα το πρωί βόρειοι βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Λίγες παροδικές νεφώσεις.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, βαθμιαία μεταβλητοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 02 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Στην Εύβοια και τις Σποράδες πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών τις πρωινές ώρες.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη και βελτίωση από το απόγευμα.
Ανεμοι: Βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, βαθμιαία από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες παροδικές νεφώσεις στα βόρεια.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, στα βόρεια από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

anaptuxi anodos grafima
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάπτυξη με γεωγραφικούς αποκλεισμούς – πέντε περιφέρειες κάτω από το μισό του ευρωπαϊκού μέσο όρο

Limeniko
ΕΛΛΑΔΑ

Πολύνεκρο ναυάγιο στους Καλούς Λιμένες: 28χρονη η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή -Έρευνα για τους υπόλοιπους αγνοούμενους

nepal atihima (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Νεπάλ: Λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα – 17 νεκροί και 24 τραυματίες

psaria laiki 8876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα καταστήματα, σούπερ μάρκετ και η Βαρβάκειος Αγορά

dasmoi new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κίνα: Το Πεκίνο καλεί την Ουάσινγκτον να άρει τους «μονομερείς» δασμούς 

ydra brad pitt
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Σταματούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (Video)

karavatou_mati2208
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: Η αντίδραση της κόρης της στο άκουσμα της απαγόρευσης των social media για παιδιά κάτω των 15

akylas-lego
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas έγινε Lego και συνεχίζει να βρίσκεται στη 2η θέση των προγνωστικών

koklwnis
LIFESTYLE

Κοκλώνης για Λιάγκα: «Πλέον θα απαντάνε οι δικηγόροι μου»

gio-kay (1)
LIFESTYLE

Gio για Γαρμπή: «Βλέπουν ένα νέο παιδί που φέρνει "κασέρι" στην πατρίδα του και τραγουδάει Καζαντζίδη και λένε πως δεν υπήρχε σεβασμός;» (Video)

