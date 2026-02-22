search
22.02.2026 23:05

Έδεσσα: Αιματηρό περιστατικό στο τοπικό καρναβάλι – Μαχαίρωσαν στο πόδι 21χρονο

Ένα αιματηρό περιστατικό αμαύρωσε το καρναβάλι στην Έδεσσα, όπου ένας 23χρονος μαχαίρωσε τρεις φορές έναν 21χρονο στο πόδι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του thestival, το συμβάν σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε καρναβαλική εκδήλωση, ενώ δεν έχει γίνει γνωστή η αφορμή του αιματηρού επεισοδίου.

Ο δράστης αφού μαχαίρωσε το θύμα του, τράπηκε σε φυγή. Όμως, κατά στην προσπάθειά του να εξαφανιστεί, έπεσε και τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Δράστης και θύμα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της πόλης.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Έδεσσας.

