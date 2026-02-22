search
22.02.2026 22:05

Κομοτηνή: Ελεύθεροι οι ιδιοκτήτες ταβέρνας όπου κατέρρευσε το δάπεδο 

22.02.2026 22:05
batch_pandrosos1

Ελεύθεροι αφέθηκαν με προφορική εντολή εισαγγελέα οι ιδιοκτήτες ταβέρνας στον οικισμό Πάνδροσος της Κομοτηνής, τμήμα του ξύλινου δαπέδου της οποίας κατέρρευσε χθες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πελατών του καταστήματος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, για την υπόθεση διεξάγεται προανάκριση.

Οι ιδιοκτήτες της ταβέρνας, ηλικίας 35 και 28 ετών, είχαν συλληφθεί χθες αμέσως μετά το συμβάν με την κατηγορία της πρόκλησης απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια.

EKAB TROXAIO
ΕΛΛΑΔΑ

Έδεσσα: Αιματηρό περιστατικό στο τοπικό καρναβάλι – Μαχαίρωσαν στο πόδι 21χρονο

bafta-vraveia-nikites
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

BAFTA: Καλύτερη ταινία και βραβείο σκηνοθεσίας η «Μια μάχη μετά την άλλη»

netanyahu_1010_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου περιμένει τον Μόντι και μιλάει για «νέες συμμαχίες» με αναφορά σε Ελλάδα και Κύπρο

manolo1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άρης: Θέμα χρόνου το «διαζύγιο» με τον Χιμένεθ

karnavalos
ΕΛΛΑΔΑ

Πατρινό καρναβάλι: Κάηκε ο βασιλιάς καρνάβαλος, ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις του με εντυπωσιακή τελετή λήξης

ydra brad pitt
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Σταματούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (Video)

karavatou_mati2208
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: Η αντίδραση της κόρης της στο άκουσμα της απαγόρευσης των social media για παιδιά κάτω των 15

main_yaloka8aristires
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υαλοκαθαριστήρες: Γιατί αφήνουν γραμμές στο παρμπρίζ;

dane depp
LIFESTYLE

Ο εκπληκτικός τρόπος με τον οποίο ο Τζόνι Ντεπ βοήθησε τον Έρικ Ντέιν στη μάχη του με την ALS

pswmi
ΥΓΕΙΑ

Ψωμί: Κι όμως αυτό είναι το συστατικό που το κάνει πολύ πιο υγιεινό

