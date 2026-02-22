Κομοτηνή: Ελεύθεροι οι ιδιοκτήτες ταβέρνας όπου κατέρρευσε το δάπεδο 

Ελεύθεροι αφέθηκαν με προφορική εντολή εισαγγελέα οι ιδιοκτήτες ταβέρνας στον οικισμό Πάνδροσος της Κομοτηνής, τμήμα του ξύλινου δαπέδου της οποίας κατέρρευσε χθες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πελατών του καταστήματος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, για την υπόθεση διεξάγεται προανάκριση.

Οι ιδιοκτήτες της ταβέρνας, ηλικίας 35 και 28 ετών, είχαν συλληφθεί χθες αμέσως μετά το συμβάν με την κατηγορία της πρόκλησης απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια.

Διαβάστε επίσης:

Καρπενήσι: Άφαντος ο 74χρονος που χάθηκε στο Βελούχι – Μάχη με τα χιόνια και την ομίχλη

Βασίλης Καπερνάρος: Βανδαλισμό στο γραφείο του καταγγέλλει ότι δέχτηκε ο δικηγόρος (Photos)

Σπάτα: Συνεχίζει να καίει η φωτιά σε κατάστημα αθλητικών ειδών – Ζημιές σε διπλανό κτίριο, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής (pics)