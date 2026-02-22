search
ΚΥΡΙΑΚΗ 22.02.2026 23:02
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.02.2026 21:52

Καρπενήσι: Άφαντος ο 74χρονος που χάθηκε στο Βελούχι – Μάχη με τα χιόνια και την ομίχλη

22.02.2026 21:52
bouno

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του 74χρονου άνδρα, ο οποίος παραμένει αγνοούμενος από το απόγευμα του Σαββάτου (21/2) στην Ευρυτανία, συνεχίστηκαν και σήμερα, Κυριακή (22/2), χωρίς αποτέλεσμα. Ο ορειβάτης στο Βελούχι χάθηκε όταν αποκόπηκε από την υπόλοιπη ορειβατική ομάδα του, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις Αρχές και τις διασωστικές ομάδες που επιχειρούν στην περιοχή του Καρπενησίου.

Συγκεκριμένα, η επιχείρηση επικεντρώνεται σε δύσβατα σημεία και χαράδρες, ωστόσο η κακοκαιρία και η περιορισμένη ορατότητα δυσκολεύουν το έργο των Αρχών που αναζητούν ένα ίχνος ζωής πριν πέσει το σκοτάδι.

Τα σωστικά συνεργεία, επιστρέφοντας από τις κορυφές λίγο πριν από τη δύση του Ηλίου, επικέντρωσαν τις προσπάθειές τους σε δύο συγκεκριμένους τομείς. Οι έρευνες αναπτύχθηκαν ανατολικά και δυτικά από το σημείο όπου ο ηλικιωμένος εθεάθη για τελευταία φορά. Η μία ομάδα διασωστών διέσχισε την περιοχή «Κακόρεμα», ελέγχοντας εξονυχιστικά τις βαθιές χαράδρες, ενώ η δεύτερη ομάδα κινήθηκε προς την «Αγία Τριάδα», καλύπτοντας μια μεγάλη ακτίνα στην ευρύτερη ορεινή περιοχή.

Παρά τη μεθοδικότητα της επιχείρησης, δεν στάθηκε δυνατό να βρεθεί κάποιο εύρημα που να οδηγεί στον 74χρονο. Οι καιρικές συνθήκες στάθηκαν ο μεγαλύτερος εχθρός των διασωστών, καθώς η πυκνή ομίχλη σκέπασε το βουνό περιορίζοντας δραματικά το οπτικό πεδίο. Μάλιστα, οι άνδρες της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ υποχρεώθηκαν να κινούνται με μεγάλη προσοχή στον γκρεμό, ενώ η χιονόπτωση που είχε προηγηθεί τις προηγούμενες ώρες φαίνεται πως κάλυψε τα ίχνη του αγνοούμενου στο έδαφος.

Η γιγαντιαία κινητοποίηση και τα μέσα διάσωσης

Επισημαίνεται ότι η επιχείρηση έπρεπε να διακοπεί προσωρινά αργά το απόγευμα λόγω της έλλειψης ορατότητας, με τον προγραμματισμό να προβλέπει επανέναρξη με το πρώτο φως της αυριανής (23/2) ημέρας. Στο πεδίο βρίσκονται 25 πυροσβέστες από την υπηρεσία του Καρπενησίου, πλαισιωμένοι από ειδικά κλιμάκια της 1ης, της 7ης και της 8ης ΕΜΑΚ. Ακόμα, σημαντική είναι η συμβολή της τεχνολογίας, καθώς drones της Πυροσβεστικής και ιδιωτών υπερίπτανται των απόκρημνων σημείων, ενώ εκπαιδευμένοι σκύλοι έρευνας συνδράμουν τις επίγειες δυνάμεις.

Στο πλευρό των κρατικών Αρχών βρίσκονται μέλη από το Διασωστικό Σώμα Ευρυτανίας, την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης, καθώς και την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης. Πολλοί εθελοντές που ταξίδεψαν από την Αθήνα και την Πάτρα, συμμετέχουν επίσης στις έρευνες, ενισχύοντας τις προσπάθειες των τοπικών φορέων της Ευρυτανίας για την ανεύρεση του ορειβάτη.

Διαβάστε επίσης:

Βασίλης Καπερνάρος: Βανδαλισμό στο γραφείο του καταγγέλλει ότι δέχτηκε ο δικηγόρος (Photos)

Σπάτα: Συνεχίζει να καίει η φωτιά σε κατάστημα αθλητικών ειδών – Ζημιές σε διπλανό κτίριο, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής (pics)

Αίγιο: Με ευθεία βολή από το σπίτι του πυροβόλησε τους ανήλικους ο 46χρονος που ομολόγησε

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bafta-vraveia-nikites
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

BAFTA: Καλύτερη ταινία και βραβείο σκηνοθεσίας η «Μια μάχη μετά την άλλη»

netanyahu_1010_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου περιμένει τον Μόντι και μιλάει για «νέες συμμαχίες» με αναφορά σε Ελλάδα και Κύπρο

manolo1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άρης: Θέμα χρόνου το «διαζύγιο» με τον Χιμένεθ

karnavalos
ΕΛΛΑΔΑ

Πατρινό καρναβάλι: Κάηκε ο βασιλιάς καρνάβαλος, ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις του με εντυπωσιακή τελετή λήξης

aekLevadiakos1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ-Λεβαδειακός 4-0: Σαρωτική και πρωτοπόρος η Ένωση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ydra brad pitt
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Σταματούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (Video)

karavatou_mati2208
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: Η αντίδραση της κόρης της στο άκουσμα της απαγόρευσης των social media για παιδιά κάτω των 15

main_yaloka8aristires
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υαλοκαθαριστήρες: Γιατί αφήνουν γραμμές στο παρμπρίζ;

dane depp
LIFESTYLE

Ο εκπληκτικός τρόπος με τον οποίο ο Τζόνι Ντεπ βοήθησε τον Έρικ Ντέιν στη μάχη του με την ALS

pswmi
ΥΓΕΙΑ

Ψωμί: Κι όμως αυτό είναι το συστατικό που το κάνει πολύ πιο υγιεινό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22.02.2026 23:02
bafta-vraveia-nikites
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

BAFTA: Καλύτερη ταινία και βραβείο σκηνοθεσίας η «Μια μάχη μετά την άλλη»

netanyahu_1010_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου περιμένει τον Μόντι και μιλάει για «νέες συμμαχίες» με αναφορά σε Ελλάδα και Κύπρο

manolo1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άρης: Θέμα χρόνου το «διαζύγιο» με τον Χιμένεθ

1 / 3