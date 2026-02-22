Καρπενήσι: Άφαντος ο 74χρονος που χάθηκε στο Βελούχι – Μάχη με τα χιόνια και την ομίχλη

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του 74χρονου άνδρα, ο οποίος παραμένει αγνοούμενος από το απόγευμα του Σαββάτου (21/2) στην Ευρυτανία, συνεχίστηκαν και σήμερα, Κυριακή (22/2), χωρίς αποτέλεσμα. Ο ορειβάτης στο Βελούχι χάθηκε όταν αποκόπηκε από την υπόλοιπη ορειβατική ομάδα του, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις Αρχές και τις διασωστικές ομάδες που επιχειρούν στην περιοχή του Καρπενησίου.

Συγκεκριμένα, η επιχείρηση επικεντρώνεται σε δύσβατα σημεία και χαράδρες, ωστόσο η κακοκαιρία και η περιορισμένη ορατότητα δυσκολεύουν το έργο των Αρχών που αναζητούν ένα ίχνος ζωής πριν πέσει το σκοτάδι.

Τα σωστικά συνεργεία, επιστρέφοντας από τις κορυφές λίγο πριν από τη δύση του Ηλίου, επικέντρωσαν τις προσπάθειές τους σε δύο συγκεκριμένους τομείς. Οι έρευνες αναπτύχθηκαν ανατολικά και δυτικά από το σημείο όπου ο ηλικιωμένος εθεάθη για τελευταία φορά. Η μία ομάδα διασωστών διέσχισε την περιοχή «Κακόρεμα», ελέγχοντας εξονυχιστικά τις βαθιές χαράδρες, ενώ η δεύτερη ομάδα κινήθηκε προς την «Αγία Τριάδα», καλύπτοντας μια μεγάλη ακτίνα στην ευρύτερη ορεινή περιοχή.

Παρά τη μεθοδικότητα της επιχείρησης, δεν στάθηκε δυνατό να βρεθεί κάποιο εύρημα που να οδηγεί στον 74χρονο. Οι καιρικές συνθήκες στάθηκαν ο μεγαλύτερος εχθρός των διασωστών, καθώς η πυκνή ομίχλη σκέπασε το βουνό περιορίζοντας δραματικά το οπτικό πεδίο. Μάλιστα, οι άνδρες της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ υποχρεώθηκαν να κινούνται με μεγάλη προσοχή στον γκρεμό, ενώ η χιονόπτωση που είχε προηγηθεί τις προηγούμενες ώρες φαίνεται πως κάλυψε τα ίχνη του αγνοούμενου στο έδαφος.

Η γιγαντιαία κινητοποίηση και τα μέσα διάσωσης

Επισημαίνεται ότι η επιχείρηση έπρεπε να διακοπεί προσωρινά αργά το απόγευμα λόγω της έλλειψης ορατότητας, με τον προγραμματισμό να προβλέπει επανέναρξη με το πρώτο φως της αυριανής (23/2) ημέρας. Στο πεδίο βρίσκονται 25 πυροσβέστες από την υπηρεσία του Καρπενησίου, πλαισιωμένοι από ειδικά κλιμάκια της 1ης, της 7ης και της 8ης ΕΜΑΚ. Ακόμα, σημαντική είναι η συμβολή της τεχνολογίας, καθώς drones της Πυροσβεστικής και ιδιωτών υπερίπτανται των απόκρημνων σημείων, ενώ εκπαιδευμένοι σκύλοι έρευνας συνδράμουν τις επίγειες δυνάμεις.

Στο πλευρό των κρατικών Αρχών βρίσκονται μέλη από το Διασωστικό Σώμα Ευρυτανίας, την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης, καθώς και την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης. Πολλοί εθελοντές που ταξίδεψαν από την Αθήνα και την Πάτρα, συμμετέχουν επίσης στις έρευνες, ενισχύοντας τις προσπάθειες των τοπικών φορέων της Ευρυτανίας για την ανεύρεση του ορειβάτη.

