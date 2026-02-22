Βασίλης Καπερνάρος: Βανδαλισμό στο γραφείο του καταγγέλλει ότι δέχτηκε ο δικηγόρος (Photos)

Συνθήματα με σπρέι και τρικάκια στην είσοδο της πολυκατοικίας, που βρίσκεται το γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας, κατήγγειλε ότι δέχτηκε από αγνώστους ο δικηγόρος, Βασίλης Καπερνάρος.

Συγκεκριμένα, στις σχετικές φωτογραφίες φαίνονται συνθήματα με κόκκινο σπρέι και τρικάκια, που βρέθηκαν στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου στεγάζεται το δικηγορικό του γραφείο.

Ο κ. Καπερνάρος εκπροσωπεί ως συνήγορος υπεράσπισης την εταιρεία Interstar Security, η οποία είχε αναλάβει τη φύλαξη και βιντεοεπιτήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου, εκπρόσωπος της οποίας δικάζεται στη δίκη για τα βίντεο τα οποία σχετίζονται με την τραγωδία των Τεμπών.

