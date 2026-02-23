Ηράκλειο: Βρέθηκε σορός γυναίκας στους Καλούς Λιμένες – Φόβοι για περαιτέρω αύξηση των νεκρών

«Συναγερμός» σήμανε σήμερα στους Καλούς Λιμένες στο Ηράκλειο, εξαιτίας μιας σορού γυναίκας που βρέθηκε να επιπλέει στη θάλασσα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, το άψυχο σώμα της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε περίπου 8 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων από σκάφος που κινούνταν στην περιοχή.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι λιμενικές αρχές που περισυνέλλεξαν τη σορό της γυναίκας η οποία θα μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου για διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πιθανότατα η σορός της γυναίκας ανήκει στους δεκάδες αγνοούμενους μετανάστες από το πολύνεκρο ναυάγιο που σημειώθηκε στους Καλούς Λιμένες.

Πως συνέβη το ναυάγιο

Όλα ξεκίνησαν το βραδινές ώρες του Σαββάτου όταν λέμβος στην οποία επέβαιναν δεκάδες μετανάστες εκπέμπει SOS στη θαλάσσια περιοχή 20 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στο σημείο μετέβησαν τέσσερα παραπλέοντα πλοία και ένα σκάφος της Δύναμης Frontex. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν ήταν δυσμενείς με νότιους ανέμους εντάσεως 5 μποφόρ.

Η λέμβος εντοπίστηκε από ένα φορτηγό πλοίο σημαίας Παναμά 15 ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων. Κατά τη διαδικασία επιβίβασης των ατόμων στο φορτηγό πλοίο, η λέμβος ανατράπηκε λόγω του υψηλού κυματισμού και της μετακίνησης των επιβαινόντων στην μια πλευρά αυτής, με αποτέλεσμα να βρεθούν στη θάλασσα. Είκοσι άτομα (16 άνδρες και 4 ανήλικοι, 11 Αιγύπτιους και 9 υπήκοοι Σουδάν) διασώθηκαν από το πλήρωμα του φορτηγού πλοίου, ενώ τρεις σοροί ανδρών ανασύρθηκαν από το σκάφος της Δύναμης Frontex. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στου Καλούς Λιμένες και στη συνέχεια στο λιμάνι του Ηρακλείου, ενώ οι 3 σοροί μεταφέρθηκαν στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικών ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Kακουργηματικές οι διώξεις στους δύο διακινητές

Κακουργηματικές είναι οι διώξεις που άσκησε ο εισαγγελέας Ηρακλείου στους δύο νεαρούς που φέρονται να είναι οι διακινητές του πολύνεκρου ναυαγίου που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου.

Όπως ήδη έχει γράψει το patris.gr πρόκειται για έναν 25χρονο από το Νότιο Σουδάν και έναν 19χρονο από το Σουδάν που συνελήφθησαν για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση ναυαγίου και παράνομη είσοδος στη χώρα και λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Κυριακής πέρασαν το κατώφλι του εισαγγελέα.

Στη συνέχεια οδηγήθηκαν στον ανακριτή όπου ζήτησαν και πήραν προθεσμία για την Τετάρτη.

Διαβάστε επίσης:

Καρναβάλι της Πάτρας: Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά – Είχαν χάπια με λογότυπο «trump»

Έδεσσα: Αιματηρό περιστατικό στο τοπικό καρναβάλι – Μαχαίρωσαν στο πόδι 21χρονο

Πατρινό καρναβάλι: Κάηκε ο βασιλιάς καρνάβαλος, ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις του με εντυπωσιακή τελετή λήξης