Καρναβάλι της Πάτρας: Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά – Είχαν χάπια με λογότυπο «trump»

Συνελήφθησαν δύο 25χρονοι για διακίνηση ναρκωτικών στην Πάτρα, κατά τη διάρκεια των καρναβαλικών εκδηλώσεων.

Σύμφωνα με το tempo24.news οι δύο νεαροί κατά τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε να έχουν στην κατοχή τους αυτοσχέδιες συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 30 γραμμαρίων, συσκευασίες με MDMA συνολικού βάρους 3 γραμμαρίων, καθώς δύο συσκευασίες με χαπάκια ecstasy τα οποία μάλιστα είχαν λογότυπο «trump».

Οι δύο 25χρονοι κρατούνται και θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα Πατρών.

Διαβάστε επίσης:

Έδεσσα: Αιματηρό περιστατικό στο τοπικό καρναβάλι – Μαχαίρωσαν στο πόδι 21χρονο

Πατρινό καρναβάλι: Κάηκε ο βασιλιάς καρνάβαλος, ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις του με εντυπωσιακή τελετή λήξης

Κομοτηνή: Ελεύθεροι οι ιδιοκτήτες ταβέρνας όπου κατέρρευσε το δάπεδο