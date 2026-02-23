search
23.02.2026 22:45

«Με είχε κακοποιήσει όταν ήμουν 7 ετών» – Σοκαριστική εξομολόγηση της κόρης του 64χρονου που προσπάθησε να βιάσει 25χρονη ΑμεΑ

Σε μια σοκαριστική αποκάλυψη προχώρησε η κόρη του 64χρονου που επιχείρησε να βιάσει μια 25χρονη ΑμεΑ στην Κυψέλη, καθώς τον κατηγορεί για σεξουαλική κακοποίηση, όταν εκείνη ήταν 7 ετών.

Υπενθυμίζεται πως το περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης κατήγγειλε αρχικά η μητέρα της 25χρονης ΑμεΑ, η οποία είδε από κάμερες ασφαλείας του σπιτιού της στην Κυψέλη την απόπειρα του 64χρονου φερόμενου δράστη το πρωί του Σαββάτου (21.02.2026), που μάλιστα είναι γνωστός της οικογένειας. Μάλιστα, η γυναίκα ανέφερε ότι ο ίδιος άνδρας επιχείρησε να βιάσει και την άλλη της κόρη, δίδυμη του 25χρονου θύματος , επίσης ΑμεΑ.

Σύμφωνα με το Star, όπου μίλησε η κόρη του φερόμενου βιαστή, ο 64χρονος είχε ασελγήσει και σε εκείνη όταν ήταν μόλις 7 ετών.

«Έχω ζήσει το ίδιο περιστατικό που έχει ζήσει το κορίτσι. Ήμουν μικρή και φοβόμουν να φέρω αντίρρηση μη με έδερνε, μη με σκότωνε. Επτά χρονών ήμουν… Το κράτησα μέσα μου για πολλά χρόνια. Θεωρούσα ότι δεν έγινε κάτι σημαντικό», αποκάλυψε η κόρη του 64χρονου.

Ο πατέρας της μάλιστα φέρεται να προσπάθησε να τη βγάλει τρελή. «Μου λέει “δεν έχω κάνει τίποτα, είσαι τρελή, το έχεις σκαρφιστεί από το μυαλό σου, δεν έχει γίνει ποτέ κάτι τέτοιο και δεν θα σου πω ποτέ μου συγγνώμη”. Είμαι μάνα και υποστηρίζω τη μάνα», πρόσθεσε η κόρη του 64χρονου.

Οι άνδρες της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών αναζητούν τον φερόμενο δράστη στο κέντρο της Αθήνας και στα νότια προάστια. Εκτιμούν ότι κάποιος τον κρύβει, ενώ αποκλείουν το ενδεχόμενο να έχει καταφέρει να διαφύγει στην Αλβανία.

