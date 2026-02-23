Ομόνοια: Κλειστή για το οχήματα η Γερανίου λόγω καθίζησης

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σημειώνεται αυτή την ώρα στην οδό Γερανίου, εξαιτίας καθίζησης του οδοστρώματος.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Σοφοκλέους, στην περιοχή της Ομόνοιας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια οδηγών και πεζών.

