ΔΕΥΤΕΡΑ 23.02.2026 15:06
ΕΛΛΑΔΑ

23.02.2026 13:23

Ομόνοια: Κλειστή για το οχήματα η Γερανίου λόγω καθίζησης

23.02.2026 13:23
troxonomos
τροχονόμος/Eurokinissi

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σημειώνεται αυτή την ώρα στην οδό Γερανίου, εξαιτίας καθίζησης του οδοστρώματος.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Σοφοκλέους, στην περιοχή της Ομόνοιας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια οδηγών και πεζών.

