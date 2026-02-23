Ομόνοια: Κλειστή για το οχήματα η Γερανίου λόγω καθίζησης

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σημειώνεται αυτή την ώρα στην οδό Γερανίου, εξαιτίας καθίζησης του οδοστρώματος.
Η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Σοφοκλέους, στην περιοχή της Ομόνοιας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια οδηγών και πεζών.
