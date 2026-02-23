Ουκρανία: Επτά αστυνομικοί τραυματίες από έκρηξη στο Μικολάιφ – Οι δύο σε σοβαρή κατάσταση

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Επτά αστυνομικοί τραυματίστηκαν σήμερα στο Μικολάιφ, στη νότια Ουκρανία, εκ των οποίων οι δύο σοβαρά, όταν σημειώθηκε έκρηξη την ώρα που πραγματοποιούσαν αλλαγή βάρδιας.
Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση σε βάρος αστυνομικών μέσα σε τρεις ημέρες, σύμφωνα με τον αρχηγό της εθνικής αστυνομίας.
Όπως δήλωσε ο αρχηγός της εθνικής αστυνομίας Ιβάν Βιχίφσκι, οι αστυνομικοί είχαν μόλις σταθμεύσει τα υπηρεσιακά τους οχήματα προκειμένου να κάνουν αλλαγή βάρδιας, όταν σημειώθηκε η έκρηξη.
Από το περιστατικό τραυματίστηκαν επτά αστυνομικοί, με τους δύο να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.
Το νέο περιστατικό έρχεται μόλις λίγα 24ωρα μετά από έκρηξη στην πόλη Λβιβ, το Σάββατο, κατά την οποία σκοτώθηκε μία αστυνομικός και τραυματίστηκαν άλλοι 24 άνθρωποι.
«Προχθές σημειώθηκε τρομοκρατική επίθεση εναντίον αστυνομικών στο Λβιβ», έγραψε ο Βιχίφσκι σε ανάρτησή του στο Facebook.
«Δεν είναι σύμπτωση. Ο εχθρός προσπαθεί σκόπιμα να σκοτώσει Ουκρανούς αστυνομικούς που υπερασπίζονται καθημερινά τους ανθρώπους και το κράτος», πρόσθεσε.
Αργά το βράδυ, η αστυνομία στην πόλη Ντνίπρο ανακοίνωσε ότι σημειώθηκε έκρηξη σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής.
Από την έκρηξη έσπασαν τζάμια και καταστράφηκαν έπιπλα στο εσωτερικό του κτιρίου, ωστόσο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Οι αρχές δεν προχώρησαν σε σχόλιο σχετικά με τα αίτια που προκάλεσαν το περιστατικό.
