Θεσσαλία: Σαρωτικοί έλεγχοι σε κλινικές και βιομηχανίες μετά τη Βιολάντα– «Καμία έκπτωση στη νομιμότητα» λέει η Περιφέρεια

Η τραγωδία στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» και οι σοβαρές παραλείψεις από πλευράς ιδιοκτησίας, ήχησε σαν καμπανάκι και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, όσον αφορά το επίπεδο των ελεγκτικών μηχανισμών.

Γι’ αυτό και ο Περιφερειάρχης, Δημήτρης Κουρέτας, αποφάσισε να πάει σε σαρωτικούς ελέγχους, εστιάζοντας κυρίως στις βιομηχανίες και τις κλινικές, ώστε να διασφαλιστεί πως όλα γίνονται με συνθήκες διαφάνειας, αλλά παράλληλα λαμβάνονται σωστά όλα τα μέτρα ασφαλείας.

Ηδη μάλιστα έχει προχωρήσει σε μία ανάκληση άδειας λειτουργίας σε Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης την περασμένη Τετάρτη.

Η Περιφέρεια αποφάσισε να ακολουθήσει συγκεκριμένο μονοπάτι στους ελέγχους: επιτόπιες αυτοψίες, διαπιστώσεις παραβάσεων, προθεσμίες συμμόρφωσης, αντιπαραθέσεις, ακόμη και ανακλήσεις αδειών λειτουργίας, όπως τονίζει και η τοπική εφημερίδα «Ελευθερία».

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας, διενεργεί μέσω επιτροπών πλέον τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, έπειτα και από καταγγελίες, σε 30 ιδιωτικές κλινικές και 4 Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, κυρίως σε Λάρισα και Μαγνησία.

Τα συνηθέστερα προβλήματα που καταγράφονται αφορούν κατασκευαστικές ελλείψεις, πολεοδομικές παραβάσεις, μη επικαιροποιημένα σχέδια, ελλείψεις στα συστήματα πυρασφάλειας, ζητήματα αναλογίας προσωπικού και κλινών, καθώς και ανεπαρκείς ή ανύπαρκτες προσβάσεις για άτομα με αναπηρία, αναφέρει το δημοσίευμα.

Ως μία πρώτη κίνηση, στις επιχειρήσεις δίνεται μία προθεσμία για συμμόρφωση, πριν έρθουν οι κυρώσεις.

Στέλεχος των υγειονομικών υπηρεσιών ανέφερε στην εφημερίδα ότι το επίπεδο των ιδιωτικών κλινικών στη Λάρισα κρίνεται ικανοποιητικό, σε αντίθεση με τη Μαγνησία, όπου εντοπίζονται περισσότερα προβλήματα, κυρίως λόγω της παλαιότητας των εγκαταστάσεων.

Σε δύο περιπτώσεις επιβλήθηκε άρση βεβαιώσεων καλής λειτουργίας, με σοβαρές οικονομικές συνέπειες, καθώς διακόπηκε η χρηματοδότηση από τον ΕΟΠΥΥ. Η μία κλινική συμμορφώθηκε και έλαβε εκ νέου τη σχετική βεβαίωση μετά από μήνες, ενώ η δεύτερη δεν έπραξε τα δέοντα.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στα τέσσερα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης: τα δύο λειτουργούν σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, στο τρίτο εντοπίστηκαν πολεοδομικές παραβάσεις, ενώ στο τέταρτο αποφασίστηκε μερική ανάκληση της άδειας, έπειτα από καταγγελία για λειτουργία χώρων αυξημένης φροντίδας κατά παράβαση της νομοθεσίας.

Νομιμότητα χωρίς εκπτώσεις

Η γραμμή που περνάει πλέον η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι ένα καθεστώς αυξημένης επιφυλακής μετά το δυστύχημα στη «Βιολάντα», με εκτεταμένους ελέγχους, διοικητικές αναθεωρήσεις και επανεξέταση φακέλων αδειοδότησης.

Η λογική «έλεγχοι παντού και νομιμότητα χωρίς εκπτώσεις» είναι προτεραιότητα, καθώς μετά τη Βιολάντα, επικρατεί πίεση από όλες τις πλευρές: κυβέρνηση, ΜΜΕ και πολίτες.

Γι’ αυτό και ο Δημήτρης Κουρέτας έδωσε εντολή για άνοιγμα και επανεξέταση όλων των φακέλων αδειοδότησης, με προτεραιότητα σε μονάδες υψηλού κινδύνου και σε εγκαταστάσεις με μεγάλο αριθμό εργαζομένων.

Οι έλεγχοι αφορούν σχεδόν τα πάντα: όροι λειτουργίας, μέτρα ασφαλείας, πυρασφάλεια, χρήσης καυσίμων και συμμόρφωση με περιβαλλοντικές διατάξεις.

Την ίδια ώρα, οι επιχειρήσεις καλούνται να λύσουν ζητήματα όπως η υποστελέχωση.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις βιομηχανικές μονάδες που λειτουργούν με υγραέριο. Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, ελέγχθηκαν περίπου 60 εργοστάσια με αντίστοιχες εγκαταστάσεις.

Σε μία περίπτωση εντοπίστηκαν ζητήματα που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση.

Υπό τον φόβο κυρώσεων μάλιστα, επιχειρήσεις ζητούν διευκρινίσεις και προχωρούν σε επικαιροποίηση πιστοποιητικών και τεχνικών φακέλων.

