Το Ευρωκοινοβούλιο «πάγωσε» ξανά την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ

Την αναβολή της ψηφοφορίας για την εμπορική συμφωνία της ΕΕ με τις ΗΠΑ αποφάσισε για δεύτερη φορά το ευρωκοινοβούλιο, μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τους δασμούς, που ώθησε τον Αμερικανό πρόεδρο να απειλεί με νέους παγκόσμιους δασμούς ύψους 15%.

Ο επικεφαλής της αρμόδιας επιτροπής Εμπορίου Μπερντ Λάνγκε ανέφερε πριν λίγη ώρα στην πλατφόρμα X ότι οι εργασίες του Ευρωκοινοβουλίου για τη συμφωνία Ε.Ε.-ΗΠΑ αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας.

«Η διαπραγματευτική μας ομάδα μόλις αποφάσισε να θέσει σε αναμονή τη νομική εφαρμογή της συμφωνίας του Τάρνμπερι (της συμφωνίας που υπεγράφη μεταξύ ΗΠΑ και Ε.Ε στη Σκωτία, τον Ιούλιο) και να αναβάλει τη ψηφοφορία, που είχε προβλεφθεί για αύριο» σημείωσε ο Γερμανός ευρωβουλευτής. «Απαιτείται σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου προτού ληφθούν περαιτέρω μέτρα» επισήμανε.

Το ευρωκοινοβούλιο θα συνεδριάσει εκ νέου στις 4 Μαρτίου για να αξιολογήσει εάν οι ΗΠΑ έχουν ξεκαθαρίσει την κατάσταση και έχουν επιβεβαιώσει τη δέσμευσή τους στη συμφωνία του περασμένου έτους.

Η εμπορική συμφωνία ορίζει δασμολογικό συντελεστή 15% των ΗΠΑ για τα περισσότερα προϊόντα της ΕΕ, εκτός από εκείνα που καλύπτονται από άλλους τομεακούς δασμούς, όπως για τον χάλυβα, με μηδενικούς δασμούς για ορισμένα προϊόντα, όπως αεροσκάφη και ανταλλακτικά. Η ΕΕ δεσμεύτηκε να άρει τους εισαγωγικούς δασμούς σε πολλά προϊόντα των ΗΠΑ.

Πάντως, δεν είναι σαφές εάν ο νέος δασμός 15% του Τραμπ αντικαθιστά τη συμφωνία. Εάν συμβεί αυτό, οι απαλλαγές μηδενικών δασμών της ΕΕ θα μπορούσαν να ακυρωθούν.

Επίσης, πρέπει να διευκρινιστεί αν το 15% είναι επιπλέον δασμός. Ο Λάνγκε δήλωσε ότι αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι περίπου το 7-8% των προϊόντων της ΕΕ θα αντιμετωπίσουν δασμούς πάνω από τους συντελεστές που συμφωνήθηκαν πέρυσι.

Πριν τη σημερινή τους απόφαση, οι ευρωβουλευτές είχαν συναντηθεί εκτάκτως με τον αρμόδιο Επίτροπο Μάρος Σέφκοβιτς, που τις προηγούμενες ημέρες είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό υπουργό Εμπορίου.

Υπενθυμίζεται ότι η Ε.Ε και οι ΗΠΑ κατέληξαν σε συμφωνία τον περασμένο Ιούλιο με την οποία οι Βρυξέλλες υποχρεώθηκαν να συμφωνήσουν σε σταθερούς δασμούς 15% στους περισσότερους τομείς, προσφέροντας ως «αντάλλαγμα» μηδενικούς δασμούς σε αρκετά βιομηχανικά προϊόντα των ΗΠΑ, ενώ το «μπλοκ» έχει δεσμευτεί να αγοράσει ενεργειακά προϊόντα των ΗΠΑ αξίας 750 δισ. δολαρίων έως το 2028.

