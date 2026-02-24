Νέο πλαίσιο διακυβέρνησης για ειδησεογραφικά Μέσα θεσπίζει η United Group μέσω Adria News Network

Την εφαρμογή νέου πλαισίου διακυβέρνησης για τις ειδησεογραφικές της δραστηριότητες ανακοίνωσε η United Group, μητρική εταιρεία της Nova στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική της για τη διασφάλιση της συντακτικής ανεξαρτησίας και την προστασία των δημοσιογραφικών ελευθεριών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ειδησεογραφικές δραστηριότητες του ομίλου σε Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κροατία, Μαυροβούνιο, Σερβία και Σλοβενία θα ενταχθούν σε νέο σχήμα με την ονομασία Adria News Network. Το δίκτυο θα διαθέτει αυτόνομη εταιρική διακυβέρνηση, ανεξάρτητο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και Συντακτικό Συμβούλιο, το οποίο θα απαρτίζεται από ανώτερα στελέχη διεθνών Μέσων Ενημέρωσης.

Το Συντακτικό Συμβούλιο θα έχει ρόλο εξωτερικής εποπτείας και καθοδήγησης σε ζητήματα συντακτικών προτύπων, δεοντολογίας και βέλτιστων πρακτικών. Όπως σημειώνεται, το νέο μοντέλο προέκυψε ύστερα από ανάλυση διεθνών πρακτικών διακυβέρνησης, αξιολόγηση των συνθηκών της αγοράς και εκτίμηση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των δραστηριοτήτων.

Στο Adria News Network εντάσσονται Μέσα Ενημέρωσης όπως τα N1, Nova S, Vijesti και Danas. Τα συγκεκριμένα Μέσα δραστηριοποιούνται σε αγορές με συνολικό πληθυσμό άνω των 16 εκατομμυρίων ανθρώπων και απασχολούν περισσότερους από 1.000 δημοσιογράφους και εργαζόμενους. Διευκρινίζεται ότι οι ειδησεογραφικές δραστηριότητες της United Group στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία δεν εντάσσονται στη νέα αυτή δομή.

Ο διευθύνων σύμβουλος της United Group, Stan Miller, ανέφερε ότι το νέο πλαίσιο θεσμοθετεί σαφείς γραμμές αναφοράς και ενισχύει την προστασία της συντακτικής ανεξαρτησίας, διασφαλίζοντας ότι οι δημοσιογραφικές ελευθερίες παραμένουν θωρακισμένες από επιρροές της διοίκησης, των μετόχων ή εξωτερικών παραγόντων.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Σταθόπουλος, πρόεδρος της BC Partners Ευρώπης και βασικού μετόχου της United Group, δήλωσε ότι η πρωτοβουλία προσφέρει σαφήνεια ως προς τη λειτουργία των ειδησεογραφικών δραστηριοτήτων και ενσωματώνει μηχανισμούς προστασίας της συντακτικής ακεραιότητας στο νέο μοντέλο διακυβέρνησης.

Όπως επισημαίνεται, το νέο πλαίσιο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σταθερού και διαφανούς περιβάλλοντος λειτουργίας για τα ειδησεογραφικά Μέσα του ομίλου, με έμφαση στη θεσμική ανεξαρτησία και τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα.

