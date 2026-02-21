Eldorado Gold: Ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα και αυξημένους στόχους για το 2026

Ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για το 2025 ανακοίνωσε η Eldorado Gold, παρουσιάζοντας παράλληλα τις επιχειρησιακές και οικονομικές της προβλέψεις για το 2026 και την επόμενη τριετία.

Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025, η παραγωγή χρυσού διαμορφώθηκε σε 123.416 ουγκιές, ενώ για το σύνολο του έτους ανήλθε σε 488.268 ουγκιές, επίδοση που κινήθηκε στο ανώτατο όριο της ετήσιας πρόβλεψης της εταιρείας.

Οι πωλήσεις χρυσού το τέταρτο τρίμηνο έφτασαν τις 126.923 ουγκιές, με μέση πραγματοποιηθείσα τιμή 4.251 δολάρια ανά ουγκιά. Σε ετήσια βάση, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 491.204 ουγκιές, με μέση πραγματοποιηθείσα τιμή 3.505 δολάρια ανά ουγκιά.

Το κόστος παραγωγής διαμορφώθηκε σε 203 εκατ. δολάρια το τέταρτο τρίμηνο και σε 677,6 εκατ. δολάρια για το σύνολο του 2025. Τα έσοδα ανήλθαν σε 577,2 εκατ. δολάρια το τέταρτο τρίμηνο και σε 1,82 δισ. δολάρια για το έτος.

Οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 283,7 εκατ. δολάρια το τέταρτο τρίμηνο και σε 742,5 εκατ. δολάρια για το σύνολο του έτους. Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα μετρητών ανήλθαν σε 869,4 εκατ. δολάρια στις 31 Δεκεμβρίου 2025, έναντι 856,8 εκατ. δολαρίων έναν χρόνο νωρίτερα.

Τα καθαρά κέρδη που αποδίδονται στους μετόχους ανήλθαν σε 252,3 εκατ. δολάρια το τέταρτο τρίμηνο και σε 519,9 εκατ. δολάρια για το 2025. Το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 265,2 εκατ. δολάρια το τέταρτο τρίμηνο και σε 836,2 εκατ. δολάρια σε ετήσια βάση, επηρεαζόμενο από μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες από παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 126,1 εκατ. δολάρια ή 0,63 δολάρια ανά μετοχή το τέταρτο τρίμηνο και σε 354,9 εκατ. δολάρια ή 1,75 δολάρια ανά μετοχή για το σύνολο του έτους.

Σε δηλώσεις του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, George Burns, ανέφερε ότι το 2025 αποτέλεσε χρονιά ισχυρών λειτουργικών και οικονομικών επιδόσεων, υποστηριζόμενων από τη σταθερή παραγωγή στα μεταλλεία Lamaque, Kisladag και Efemcukuru, καθώς και από το ευνοϊκό περιβάλλον τιμών χρυσού.

Προβλέψεις για το 2026

Για το 2026, η Eldorado Gold εκτιμά ότι η συνολική παραγωγή χρυσού θα κυμανθεί μεταξύ 490.000 και 590.000 ουγκιών, σημειώνοντας αύξηση περίπου 11% σε σχέση με το 2025, με βάση το μέσο του εύρους.

Η παραγωγή από τις υφιστάμενες δραστηριότητες αναμένεται να διαμορφωθεί μεταξύ 430.000 και 490.000 ουγκιών, με συνολικό κόστος μετρητών από 1.220 έως 1.420 δολάρια ανά πωληθείσα ουγκιά και συνολικό κόστος διατήρησης (AISC) από 1.670 έως 1.870 δολάρια ανά ουγκιά.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ανάπτυξης εκτιμώνται μεταξύ 375 και 405 εκατ. δολαρίων, ενώ οι δαπάνες διατήρησης κεφαλαίου μεταξύ 140 και 165 εκατ. δολαρίων. Επιπλέον, προβλέπονται επενδύσεις περίπου 65 εκατ. δολαρίων για έργα μετριασμού εκπομπών και για την ανάπτυξη του έργου στο Πέραμα Έβρου.

Σκουριές και τριετής προοπτική

Για το έργο των Σκουριών, η πρώτη παραγωγή συμπυκνώματος αναμένεται στις αρχές του τρίτου τριμήνου του 2026, με εμπορική παραγωγή το τέταρτο τρίμηνο. Η παραγωγή χρυσού εκτιμάται μεταξύ 60.000 και 100.000 ουγκιών και χαλκού μεταξύ 20 και 40 εκατ. λιβρών.

Η τριετής προοπτική της εταιρείας προβλέπει σημαντική ενίσχυση των ταμειακών ροών από το δεύτερο εξάμηνο του 2026 και νέο προφίλ σταθερής παραγωγής από το 2027, με αύξηση της παραγωγής χρυσού κατά περίπου 40% σε σύγκριση με το 2025.

