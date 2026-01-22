Eldorado Gold: Πρώτη παραγωγή στις Σκουριές αρχές 2026 και εμπορική λειτουργία μέχρι τα μέσα της χρονιάς

Στις αρχές του 2026 αναμένεται η πρώτη παραγωγή συμπυκνώματος χαλκού-χρυσού από το έργο των Σκουριών στη Χαλκιδική, ενώ η εμπορική παραγωγή τοποθετείται στα μέσα της ίδιας χρονιάς, σύμφωνα με ανακοίνωση της Eldorado Gold, μητρικής της Ελληνικός Χρυσός.

Η εταιρεία αναφέρει ότι η Ελλάδα παραμένει κεντρικό σημείο στη στρατηγική της, με τρία βασικά έργα – τις Σκουριές, την αναβάθμιση της Ολυμπιάδας και το έργο στο Πέραμα Έβρου – να εξελίσσονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Όπως σημειώνει, οι επενδύσεις αυτές αναμένεται να οδηγήσουν σε αύξηση της παραγωγής, βελτίωση των περιθωρίων κέρδους και ενίσχυση των ταμειακών ροών.

Για τις Σκουριές, η συνολική πρόοδος του έργου αναφέρεται ότι έχει φτάσει στο 90%. Η Eldorado επισημαίνει ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στον μύλο και στα κυκλώματα του θραυστήρα, ενώ η ανάπτυξη τόσο του υπόγειου όσο και του επιφανειακού τμήματος προχωρά ταχύτερα από το χρονοδιάγραμμα.

Στην Ολυμπιάδα, η επέκταση του μύλου σε δυναμικότητα 650.000 τόνων ετησίως από 500.000 βρίσκεται, σύμφωνα με την εταιρεία, προς ολοκλήρωση εντός του έτους. Η διοίκηση εκτιμά ότι η αναβάθμιση θα ενισχύσει την παραγωγή και θα βελτιώσει τους όρους πώλησης του συμπυκνώματος.

Για το Πέραμα Έβρου, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι έχει ήδη υποβληθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και βρίσκεται σε εξέλιξη ο διάλογος με τις τοπικές κοινωνίες. Η Eldorado χαρακτηρίζει το έργο ως υψηλής περιεκτικότητας και χαμηλού κόστους.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Eldorado, George Burns, δήλωσε ότι οι Σκουριές αποτελούν έργο στρατηγικής σημασίας για την εταιρεία, με προοπτικές παραγωγής χρυσού και χαλκού και ισχυρές ταμειακές ροές για δεκαετίες. Πρόσθεσε ότι το 2026 αναμένεται να είναι σημαντική χρονιά και για τη γεωλογική έρευνα, με στόχο τον εντοπισμό νέων σημείων υψηλής αξίας κοντά στην υφιστάμενη δραστηριότητα.

Διαβάστε επίσης:

VDI Law Firm: Ολοκλήρωσε την πρώτη διασυνοριακή μετατροπή εταιρείας από Κύπρο σε Ελλάδα

H EOS Capital αποκτά πλειοψηφικό πακέτο στη Φάρμα Κουκάκη με επενδυτικό πλάνο άνω των 20 εκατ. ευρώ

Η TAP ξεκινά πτήσεις προς την Αθήνα – Πότε θα γίνει το πρώτο δρομολόγιο Λισαβόνα-Αθήνα