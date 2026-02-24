search
BUSINESS

24.02.2026 06:33

Νέο σχήμα συνεργασίας Πειραιώς και SIX για διασυνοριακή πρόσβαση επενδυτών στις ελληνικές μετοχές

24.02.2026 06:33
TRAPEZA-PEIRAIOS

Την εφαρμογή ενός νέου, αναβαθμισμένου μοντέλου διασυνοριακής πρόσβασης για διεθνείς θεσμικούς επενδυτές στην ελληνική αγορά μετοχών ανακοίνωσαν η Τράπεζα Πειραιώς και η SIX, ενισχύοντας το θεσμικό και λειτουργικό πλαίσιο της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η SIX καθίσταται άμεσος συμμετέχων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αποκτώντας τη δυνατότητα θεματοφυλακής ελληνικών μετοχικών τίτλων απευθείας μέσω του ATHEXCSD. Η Πειραιώς αναλαμβάνει τη διασύνδεση της διεθνούς υποδομής της SIX με την εγχώρια αγορά, διασφαλίζοντας την ομαλή και αξιόπιστη εκτέλεση των μετασυναλλακτικών διαδικασιών.

Το νέο μοντέλο συνδυάζει τη διεθνή τεχνογνωσία και τις υποδομές της SIX με τη βαθιά γνώση της Πειραιώς για το ελληνικό τραπεζικό και χρηματιστηριακό περιβάλλον. Στόχος είναι η απλοποίηση των διαδικασιών, η βελτιστοποίηση του μετασυναλλακτικού σκέλους και η ενίσχυση της διαφάνειας και της λειτουργικής αποδοτικότητας για τους διεθνείς επενδυτές.

Σύμφωνα με τις δύο πλευρές, το αναβαθμισμένο πλαίσιο ανταποκρίνεται στη σταθερά αυξανόμενη διεθνή ζήτηση για άμεση και ασφαλή πρόσβαση στην ελληνική αγορά μετοχών, προσφέροντας ένα ενιαίο και ανθεκτικό λειτουργικό μοντέλο. Παράλληλα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση των διεθνών επενδυτικών ροών προς την Ελλάδα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, σημείωσε ότι η συνεργασία με τη SIX ενισχύει την προσβασιμότητα της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στην ελληνική κεφαλαιαγορά, εισάγοντας για πρώτη φορά ένα μοντέλο άμεσης πρόσβασης με υψηλά επίπεδα αξιοπιστίας και διαφάνειας.

Από την πλευρά του, ο Francisco Béjar, Head Custody της SIX, τόνισε ότι η συνεργασία αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της παρουσίας της SIX στην Ελλάδα και επιτρέπει την παροχή ενός πιο αποτελεσματικού και ασφαλούς πλαισίου πρόσβασης για θεσμικούς επενδυτές παγκοσμίως.

1 / 3