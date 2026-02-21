ΕΤΑΔ: Ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός για 40ετή μίσθωση του «Ξενία Βυτίνας»

Ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μακροχρόνια μίσθωση του ιστορικού ξενοδοχείου Ξενία Βυτίνας προκηρύσσει η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικής δημοπρασίας (e-auction) στην πλατφόρμα www.e-publicrealestate.gr και αφορά μίσθωση διάρκειας 40 ετών, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον δέκα έτη.

Το ακίνητο βρίσκεται στη Βυτίνα Αρκαδίας και έχει συνολική έκταση 36.638 τ.μ. Περιλαμβάνει μη λειτουργούν ξενοδοχειακό κτίριο συνολικής επιφάνειας 1.315,93 τ.μ., καθώς και υπόγειο χώρο 61,65 τ.μ. Η δυναμικότητα του ξενοδοχείου ανέρχεται σε 20 δίκλινα δωμάτια.

Η αξιοποίηση του ακινήτου εντάσσεται στον σχεδιασμό της ΕΤΑΔ για την ενεργοποίηση δημόσιων ακινήτων με ιστορικό και τουριστικό χαρακτήρα, με στόχο την προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος και την ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας σε περιφερειακό επίπεδο.

Το «Ξενία Βυτίνας» κατασκευάστηκε το 1961, βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονα Κώστας Μπίτσιος, και το 2008 χαρακτηρίστηκε μνημείο από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων. Το κτίριο αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της αρχιτεκτονικής των ξενοδοχείων «Ξενία», που αναπτύχθηκαν τη δεκαετία του 1960 στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ελληνικού τουρισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να εγγραφούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΤΑΔ για να λάβουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού. Η προθεσμία υποβολής του Φακέλου Δικαιολογητικών λήγει την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026, στις 14:00, στα γραφεία της ΕΤΑΔ.

