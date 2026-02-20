Νέος ιδιόκτητος σταθμός γάλακτος της Όμηρος στη Θεσπρωτία με επίκεντρο την Ήπειρο και τους κτηνοτρόφους

Σημαντικό βήμα στη στρατηγική της ανάπτυξη κάνει η Γαλακτοβιομηχανία Όμηρος, ανακοινώνοντας την ίδρυση και έναρξη λειτουργίας νέου ιδιόκτητου σταθμού γάλακτος στη Γλυκή Θεσπρωτίας. Η επένδυση ενισχύει την παρουσία της εταιρείας σε μία από τις πλέον κομβικές περιφέρειες της ελληνικής κτηνοτροφίας και σηματοδοτεί τη μόνιμη εγκατάστασή της στην Ήπειρο.

Ο νέος σταθμός, συνολικής έκτασης 5.000 τ.μ., διαθέτει δυνατότητα ημερήσιας παραλαβής και αποθήκευσης έως 60 τόνων γάλακτος και θα εξυπηρετεί το σύνολο της Περιφέρειας Ηπείρου. Πρόκειται για έναν ακόμη κρίσιμο «κόμβο» στο δίκτυο ζώνης γάλακτος της Όμηρος, που ενισχύει τη συλλογή πρώτης ύλης σε περιοχή στρατηγικής σημασίας και δημιουργεί τις βάσεις για σταθερές, μακροχρόνιες συνεργασίες με τους τοπικούς παραγωγούς.

Ήδη, η λειτουργία του σταθμού έχει οδηγήσει στη δημιουργία πέντε νέων άμεσων θέσεων εργασίας, ενώ 150 νέοι κτηνοτρόφοι έχουν ενταχθεί στο δίκτυο της εταιρείας. Η εξέλιξη αυτή συμβάλλει στη μεγαλύτερη διαφάνεια και σταθερότητα της τοπικής αγοράς γάλακτος, ενισχύοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα των κτηνοτροφικών μονάδων της περιοχής.

Με τη νέα αυτή επένδυση στη Θεσπρωτία, η Όμηρος συμπληρώνει και ενδυναμώνει το πανελλαδικό της δίκτυο συλλογής γάλακτος, το οποίο περιλαμβάνει ήδη σταθμούς στη Στερεά Ελλάδα, την Τρίπολη, το Αγρίνιο, την Ξάνθη, τη Λιβαδειά, τη Νάξο και το Ρέθυμνο. Η παρουσία στην Ήπειρο, που ξεκίνησε πιλοτικά το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, αποκτά πλέον μόνιμο και ουσιαστικό χαρακτήρα, επιτρέποντας στην εταιρεία να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση πιο υγιών συνθηκών συνεργασίας στην τοπική κτηνοτροφία.

Σε δήλωσή του, ο Διευθυντής Ζώνης Γάλακτος της Όμηρος, Δημήτρης Κουρκούνας, τόνισε ότι η Ήπειρος αποτελεί στρατηγική επιλογή για την εταιρεία:

«Ο νέος σταθμός γάλακτος δεν είναι απλώς μια επένδυση σε υποδομές, αλλά μια έμπρακτη δέσμευση στήριξης των κτηνοτρόφων και της τοπικής παραγωγής. Στόχος μας είναι η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης και μακροχρόνιων συνεργασιών, με δίκαιη αποτίμηση του ελληνικού γάλακτος και όφελος για όλους».

Με σταθερό εξαγωγικό προσανατολισμό και πολυετή παρουσία στον πρωτογενή τομέα, η Όμηρος συνεχίζει να επενδύει σε υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό και συνεργασίες, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής παραγωγής και επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως στρατηγικού εταίρου της κτηνοτροφίας σε πανελλαδικό επίπεδο.

Διαβάστε επίσης:

ΤΗΕΟΝ: Νέα εντολή παράδοσης συστημάτων νυχτερινής όρασης για το πρόγραμμα SBNVG του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ

Τράπεζα Κύπρου: Καθαρά κέρδη 481 εκατ. ευρώ με ROTE 18,6% το 2025

Στο 1 δισ. ευρώ ο τζίρος της Βιομηχανίας Χάρτινης Συσκευασίας που απασχολεί 3.000 εργαζόμενους – Στα 200 εκατ. οι επενδύσεις την τελευταία τριετία