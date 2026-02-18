ΤΗΕΟΝ: Νέα εντολή παράδοσης συστημάτων νυχτερινής όρασης για το πρόγραμμα SBNVG του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ

Νέα, τέταρτη κατά σειρά, εντολή παράδοσης για το πρόγραμμα SBNVG του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ, με την παραγωγή και τις παραδόσεις να καλύπτουν πλέον την περίοδο έως το 2027.

Η εντολή εκδίδεται στο πλαίσιο της πολυετούς σύμβασης ID/IQ που ανατέθηκε το 2023, με συνολική δυνητική αξία προγράμματος περίπου $500 εκατ.

Στο πλαίσιο του προγράμματος SBNVG, έχουν παραδοθεί περισσότερα από 25.000 συστήματα στο USMC, επιβεβαιώνοντας τη θέση της THEON ως αξιόπιστου και κομβικού παρόχου τεχνολογίας νυχτερινής όρασης νέας γενιάς.

Η Theon International Plc (THEON) ανακοινώνει τη συνέχιση της υποστήριξής της στο πρόγραμμα Squad Binocular Night Vision Goggles (SBNVG), μέσω νέας εντολής παράδοσης για το Σώμα Πεζοναυτών των Ηνωμένων Πολιτειών (United States Marine Corps – USMC).

Σε συνεργασία με τον εταίρο της στις ΗΠΑ, η THEON συνεχίζει τον μακροχρόνιο ρόλο της ως κορυφαίος προμηθευτής συστημάτων νυχτερινής όρασης σε μορφή semi knock-down kit, καθώς και επιμέρους εξαρτημάτων προς τον αμερικανικό εταίρο της, στις εγκαταστάσεις του οποίου στις ΗΠΑ θα γίνει η τελική παραγωγή και παράδοση της ολοκληρωμένης λύσης SBNVG στο USMC.

Η παρούσα αποτελεί την τέταρτη κατά σειρά εντολή παράδοσης και διασφαλίζει τη συνεχιζόμενη παροχή συστημάτων SBNVG, με την παραγωγή και τις παραδόσεις να επεκτείνονται πλέον έως το 2027. Η εντολή εκδίδεται στο πλαίσιο της πολυετούς σύμβασης Indefinite Delivery/Indefinite Quantity (ID/IQ) που ανατέθηκε το 2023, η οποία φέρει συνολική δυνητική αξία προγράμματος περίπου $500 εκατ.

Ο Δρ. Μιχάλης Κολώτος, Director of US Operations της THEON στις ΗΠΑ, δήλωσε:

«Η νέα αυτή εντολή παράδοσης επιβεβαιώνει τη διαχρονική εμπιστοσύνη του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ στις ανώτερες επιδόσεις, την αξιοπιστία και την τεχνολογική υπεροχή των συστημάτων νυχτερινής όρασής μας. Σε μια εποχή αναδυόμενων παγκόσμιων απειλών, το SBNVG/PVS-31D παραμένει η καθοριστική, δοκιμασμένη στο πεδίο της μάχης επιλογή για τον σύγχρονο μαχητή. Καθώς συνεχίζουμε αυτή τη συνεργασία, η THEON παραμένει προσηλωμένη στην παροχή της τακτικής υπεροχής που απαιτείται στα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα, διασφαλίζοντας παράλληλα πλήρη υποστήριξη, βιωσιμότητα και μακροπρόθεσμη επιχειρησιακή ετοιμότητα».

Στο πλαίσιο του προγράμματος SBNVG, έχουν ήδη παραδοθεί περισσότερα από 25.000 συστήματα στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της THEON ως αξιόπιστου και κομβικού προμηθευτή τεχνολογίας νυχτερινής όρασης νέας γενιάς.

Διαβάστε επίσης:

Τράπεζα Κύπρου: Καθαρά κέρδη 481 εκατ. ευρώ με ROTE 18,6% το 2025

Στο 1 δισ. ευρώ ο τζίρος της Βιομηχανίας Χάρτινης Συσκευασίας που απασχολεί 3.000 εργαζόμενους – Στα 200 εκατ. οι επενδύσεις την τελευταία τριετία

Hellenic Cables: Σύμβαση με τη DEME για καλώδια στο υπεράκτιο αιολικό έργο BC-Wind στην Πολωνία