Τράπεζα Κύπρου: Καθαρά κέρδη 481 εκατ. ευρώ με ROTE 18,6% το 2025

Mία ακόμα χρονιά ισχυρής κερδοφορίας ήταν το 2025 για την Τράπεζα Κύπρου, όπως αποδεικνύεται από την οικονομική και λειτουργική της απόδοση. Κατέγραψε κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €481 εκατ. και διατήρησέ ισχυρή Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 18.6%, βασισμένη στην υψηλή κεφαλαιακή της βάση, με τον Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) να ανέρχεται σε 21.0% και στην καλή ποιότητα του ισολογισμού της.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους έχουν επιδείξει ανθεκτικότητα λόγω της ισχυρής αύξησης των δανείων και των καταθέσεων, παρά το περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων. Η απόδοσή υποστηρίχθηκε επίσης από την αποτελεσματική διαχείριση κόστους, την ισχυρή ρευστότητα και την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Τα δάνεια και οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα €10.9 δις και €22.2 δις αντίστοιχα. Υπερέβη τον στόχο που είχε θέσει για το 2025 για αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου κατά περίπου 4%, καθώς η υγιής εγχώρια πιστωτική δραστηριότητα ενισχύθηκε από τη συνεχιζόμενη αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου στον τομέα διεθνών εργασιών.

Πέτυχε ρεκόρ νέου δανεισμού ύψους €3.0 δις, αυξημένο κατά 23% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της ζήτησης για δάνεια από επιχειρήσεις και στον τομέα διεθνώς εργασιών.

Σύμφωνα με τη συνεχή δέσμευσή για δημιουργία ισχυρών αποδόσεων για τους μετόχους της, προτείνει τελικό μέρισμα ύψους €0.501 ανά συνήθη μετοχή, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό διανομής για το 2025 σε €305 εκατ. που αντανακλά ποσοστό διανομής 70%, στο ανώτατο όριο της πολιτικής διανομής της για το 2025, και αντιστοιχεί σε €0.701 ανά συνήθη μετοχή. Η διανομή θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά, σημειώνοντας σημαντική αύξηση τόσο ως προς το ποσοστό διανομής όσο και ως προς το συνολικό ποσό σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Συνολικά, κατά τα δύο τελευταία έτη, έχει προχωρήσει σε διανομές ύψους περίπου €550 εκατ., αποδεικνύοντας την ικανότητα της για δημιουργία αυξημένων ισχυρών αποδόσεων για τους μετόχους.

Η οργανική δημιουργία κεφαλαίων παρέμεινε ισχυρή και ανήλθε σε 436 μ.β. και οδήγησε στην αύξηση του Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) σε 21.0% και του Συνολικού Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας σε 25.9%, μετά την αφαίρεση της διανομής μερισμάτων. Η ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή αυξήθηκε στα €6.10, σημειώνοντας αύξηση 6% σε ετήσια βάση.

Κύρια Σημεία για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025

Σημαντική αύξηση δανείων και καταθέσεων

• Ρεκόρ νέου δανεισμού ύψους €3.0 δις, αυξημένος κατά 23% σε ετήσια βάση

• Χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ύψους €10.9 δις, αυξημένο κατά 8% σε ετήσια βάση

• Καταθετική βάση, στην πλειονότητα της λιανική, ύψους €22.2 δις, αυξημένη κατά 8% σε ετήσια βάση

Ελκυστική κερδοφορία

• Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €4811 εκατ., εκ των οποίων €128 εκατ. το δ’ τρίμηνο 2025

• Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 18.6% για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025

• Βασικά κέρδη ανά μετοχή ύψους €1.10

• O δείκτης κόστος προς έσοδα2 παραμένει χαμηλός στο 37%

Ρευστότητα και ανθεκτικότητα ισολογισμού

• Μείωση ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια στο 1.2%

• Χαμηλή χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων ύψους 33 μ.β.

• Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας ύψους 321%. Πλεόνασμα ρευστότητας ύψους €9.2 δις

Ισχυρή κεφαλαιακή θέση και διανομή στους μετόχους

• Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ύψους 21.0% και Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ύψους 25.9%

• Οργανική δημιουργία κεφαλαίων3 ύψους 436 μ.β.

• Ποσοστό διανομής (‘payout ratio’) για το 2025 ύψους 70%. Μέρισμα ύψους €305 εκατ.4 πληρωτέο σε μετρητά

Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος

«Ως ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο που εξυπηρετεί τα τρία τέταρτα του πληθυσμού, δραστηριοποιούμαστε σε μια ανθεκτική οικονομία, η ανάπτυξη της οποίας συνεχίζει να ξεπερνά τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών, ο ρυθμός ανάπτυξης της Κύπρου για το 2026 (σε πραγματικούς όρους) αναμένεται να αυξηθεί κατά 3.1%, σε σύγκριση με 1.2% για την Ευρωζώνη.

Η Τράπεζα θα προχωρήσει σε ενημέρωση επενδυτών στις 3 Μαρτίου 2026, όπου θα παρουσιάσουμε τις στρατηγικές μας προτεραιότητες και τους επικαιροποιημένους χρηματοοικονομικούς μας στόχους.

Διατηρούμε τη δέσμευση μας για στήριξη των πελατών μας και της ευρύτερης οικονομίας, διατηρώντας την απαράμιλλη προτεραιότητα μας για δημιουργία ισχυρών αποδόσεων στους μετόχους μας».

