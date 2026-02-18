Η THEON εξασφάλισε νέες παραγγελίες περίπου 41 εκατ. ευρώ και δικαιώματα προαίρεσης 40 εκατ. ευρώ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Νέες δεσμευτικές παραγγελίες συνολικής αξίας περίπου 41 εκατ. ευρώ εξασφάλισε η Theon International Plc από ευρωπαϊκά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και χώρες της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.
Οι παραγγελίες αφορούν διόπτρες νυχτερινής όρασης και θερμικά συστήματα τύπου clip-on. Το μεγαλύτερο μέρος τους προέρχεται από νέα συμφωνία-πλαίσιο με ευρωπαϊκή χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, την τέταρτη που έχει συνάψει η εταιρεία τους τελευταίους μήνες. Η συμφωνία περιλαμβάνει πρόσθετα δικαιώματα προαίρεσης ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, ανεξάρτητα από τις παραπάνω πωλήσεις και τα δικαιώματα προαίρεσης, η THEON έλαβε νέα παραγγελία στο πλαίσιο του προγράμματος Squad Binocular Night Vision Goggle (SBNVG) για το Σώμα Πεζοναυτών των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για την τέταρτη παραγγελία που λαμβάνει η εταιρεία στο πλαίσιο της πολυετούς σύμβασης τύπου Indefinite Delivery/Indefinite Quantity (ID/IQ), η οποία της είχε ανατεθεί το 2023.
Η συγκεκριμένη παραγγελία μεταφέρει ποσότητες από το λεγόμενο «soft backlog» στο «hard backlog», ενισχύοντας την προβλεψιμότητα των παραδόσεων στο πλαίσιο του προγράμματος έως και το 2027.
Σε δήλωσή του, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος και διευθυντής επιχειρηματικής ανάπτυξης της THEON, Philippe Mennicken, ανέφερε ότι, παρότι βρισκόμαστε στις αρχές του 2026, η εταιρεία καταγράφει ήδη ισχυρή εμπορική δυναμική. Όπως σημείωσε, οι νέες παραγγελίες ενισχύουν περαιτέρω το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της εταιρείας, ενώ η THEON διεκδικεί ενεργά πρόσθετες ευκαιρίες σε παγκόσμιο επίπεδο, με στόχο οι νέες παραγγελίες να υπερβούν σημαντικά τις παραδόσεις του 2026.
