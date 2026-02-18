search
18.02.2026 08:35

Η THEON εξασφάλισε νέες παραγγελίες περίπου 41 εκατ. ευρώ και δικαιώματα προαίρεσης 40 εκατ. ευρώ

18.02.2026 08:35
THEON-1

Νέες δεσμευτικές παραγγελίες συνολικής αξίας περίπου 41 εκατ. ευρώ εξασφάλισε η Theon International Plc από ευρωπαϊκά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και χώρες της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Οι παραγγελίες αφορούν διόπτρες νυχτερινής όρασης και θερμικά συστήματα τύπου clip-on. Το μεγαλύτερο μέρος τους προέρχεται από νέα συμφωνία-πλαίσιο με ευρωπαϊκή χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, την τέταρτη που έχει συνάψει η εταιρεία τους τελευταίους μήνες. Η συμφωνία περιλαμβάνει πρόσθετα δικαιώματα προαίρεσης ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, ανεξάρτητα από τις παραπάνω πωλήσεις και τα δικαιώματα προαίρεσης, η THEON έλαβε νέα παραγγελία στο πλαίσιο του προγράμματος Squad Binocular Night Vision Goggle (SBNVG) για το Σώμα Πεζοναυτών των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για την τέταρτη παραγγελία που λαμβάνει η εταιρεία στο πλαίσιο της πολυετούς σύμβασης τύπου Indefinite Delivery/Indefinite Quantity (ID/IQ), η οποία της είχε ανατεθεί το 2023.

Η συγκεκριμένη παραγγελία μεταφέρει ποσότητες από το λεγόμενο «soft backlog» στο «hard backlog», ενισχύοντας την προβλεψιμότητα των παραδόσεων στο πλαίσιο του προγράμματος έως και το 2027.

Σε δήλωσή του, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος και διευθυντής επιχειρηματικής ανάπτυξης της THEON, Philippe Mennicken, ανέφερε ότι, παρότι βρισκόμαστε στις αρχές του 2026, η εταιρεία καταγράφει ήδη ισχυρή εμπορική δυναμική. Όπως σημείωσε, οι νέες παραγγελίες ενισχύουν περαιτέρω το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της εταιρείας, ενώ η THEON διεκδικεί ενεργά πρόσθετες ευκαιρίες σε παγκόσμιο επίπεδο, με στόχο οι νέες παραγγελίες να υπερβούν σημαντικά τις παραδόσεις του 2026.

