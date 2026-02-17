search
ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 08:43
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web

17.02.2026 08:20

Η Bespoke αποκτά το 70% της 3PSalads ενισχύοντας στρατηγικά την παρουσία της στην αγορά τροφίμων

17.02.2026 08:20
Bespoke-SGA 3PSALADS

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς του 70% των μετοχών της 3P SALADS από την Αμβροσία Α.Ε., θυγατρική του ομίλου Bespoke SGA Holdings, σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στη στρατηγική ενίσχυσης της παρουσίας του ομίλου στον κλάδο των τροφίμων. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε μετά την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία έκρινε ότι δεν επηρεάζεται ο ανταγωνισμός στις σχετικές αγορές.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συμφωνία θεωρείται ορόσημο για την αναπτυξιακή πορεία τόσο της Bespoke όσο και της 3P SALADS, καθώς δημιουργεί προϋποθέσεις για ενίσχυση συνεργειών και αξιοποίηση κοινών δυνατοτήτων. Οι δύο πλευρές επισημαίνουν ότι από τη σύμπραξη αναμένεται να προκύψει προστιθέμενη αξία για εργαζομένους, συνεργάτες και καταναλωτές.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Bespoke, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, δήλωσε ότι με την ολοκλήρωση της συναλλαγής ο όμιλος ενισχύεται ουσιαστικά σε έναν κρίσιμο τομέα για την ελληνική οικονομία, το κανάλι HO.RE.CA. Υπογράμμισε ότι η εμπειρία άνω των 20 ετών της 3P SALADS στον συγκεκριμένο χώρο, σε συνδυασμό με τις συνέργειες που δημιουργούνται, ενδυναμώνουν τον όμιλο σε έναν κλάδο που συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη του τουρισμού και της εστίασης.

Όπως σημείωσε, η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή της Bespoke να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στον κλάδο τροφίμων, επενδύοντας συστηματικά στην ανάπτυξη και διάθεση προϊόντων υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών. Παράλληλα, έκανε λόγο για κοινές αξίες και επιχειρηματικό ήθος που μοιράζονται οι δύο πλευρές.

Από την πλευρά τους, οι βασικοί μέτοχοι της 3P SALADS, Γιάννης Πουρδαλάς και Σωτήρης Καλιάφας, οι οποίοι παραμένουν στη διοίκηση της εταιρείας, χαρακτήρισαν τη συμφωνία ως σημαντικό σταθμό εξέλιξης. Τόνισαν ότι η ένταξη σε έναν ισχυρό και δυναμικό όμιλο δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης, επιτρέποντας στην εταιρεία να ανταποκριθεί πιο αποτελεσματικά στις απαιτήσεις μιας αγοράς που μεταβάλλεται με ταχείς ρυθμούς.

Οι δύο πλευρές συμφωνούν ότι η συνεργασία ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας τους στον χώρο του HO.RE.CA., με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου προϊόντων, βασισμένου στη συνέπεια, την αξιοπιστία και την ποιότητα.

