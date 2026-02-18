Στο 1 δισ. ευρώ ο τζίρος της Βιομηχανίας Χάρτινης Συσκευασίας που απασχολεί 3.000 εργαζόμενους – Στα 200 εκατ. οι επενδύσεις την τελευταία τριετία

Κρίσιμους τομείς της οικονομίας, από τη βιομηχανία τροφίμων και τη μεταποίηση έως το εμπόριο και τις εξαγωγές, υποστηρίζει η ελληνική βιομηχανία κυματοειδούς χάρτινης συσκευασίας, καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο της εγχώριας ζήτησης, ενώ η λειτουργία της στηρίζεται σε υψηλό βαθμό τεχνολογίας, αυτοματοποίησης και συστημάτων ποιοτικού ελέγχου που διασφαλίζουν αντοχή, ασφάλεια και αποδοτικότητα σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας.

Την τελευταία τριετία, ο κλάδος με κύκλο εργασιών που προσεγγίζει το 1 δισ. ευρώ και περισσότερους από 3.000 εργαζόμενους, είχε σταθερή ανάπτυξη που σωρευτικά ξεπέρασε το 35%, προχώρησε σε επενδύσεις που υπερβαίνουν τα 200 εκατ. ευρώ, σε χαρτοποιία και σύγχρονες γραμμές παραγωγής και μεταποίησης, ενισχύοντας την τεχνολογική του βάση. Μέσα από αναβαθμίσεις εξοπλισμού και βελτιστοποίηση σχεδιασμού, επιτεύχθηκε μείωση του βάρους ανά τετραγωνικό μέτρο κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες, με σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη.

Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο εκπαιδευτικής ενημέρωσης και επίσκεψης δημοσιογράφων σε μια από τις πιο σύγχρονες μονάδες παραγωγής στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, για την σύγχρονη παραγωγική διαδικασία της κυματοειδούς χάρτινης συσκευασίας και τον ρόλο της στη βιώσιμη βιομηχανική ανάπτυξη.

100% ανακυκλώσιμη και βιοδιασπώμενη

Η κυματοειδής χάρτινη συσκευασία αποτελεί ένα από τα πλέον κυκλικά βιομηχανικά προϊόντα, καθώς είναι 100% ανακυκλώσιμη και βιοδιασπώμενη και παράγεται κατά μέσο όρο από 88% ανακυκλωμένες ίνες. Η ίνα του χαρτονιού μπορεί να ανακυκλωθεί περισσότερες από 25 φορές, δημιουργώντας έναν κλειστό κύκλο αξίας στον οποίο το χρησιμοποιημένο χαρτί επανέρχεται ως πρώτη ύλη στη βιομηχανική διαδικασία.

Στην Ελλάδα τα ποσοστά ανακύκλωσης στο χαρτί φτάνουν το 43%-44%, όταν στην Ευρώπη ξεπερνούν το 75% κάτι που δείχνει τις προοπτικές ανάπτυξης που έχει ο κλάδος αν υπάρξει στο μέλλον σύγκλιση στον τομέα αυτό με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Σχετικά με τον HPPA

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Χάρτινης Συσκευασίας (HPPA) που έχει 7 ιδρυτικά και 46 συνδεδεμένα μέλη, εκπροσωπεί περισσότερα από το 80% της ελληνικής βιομηχανίας κυματοειδούς και χάρτινης συσκευασίας, καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας παραγωγής. Τα μέλη του δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσμα της παραγωγικής αλυσίδας, από την επεξεργασία πρώτων υλών έως την τελική μεταποίηση, συμβάλλοντας καθοριστικά στη βιομηχανική δραστηριότητα της χώρας.

Ο HPPA λειτουργεί ως εκπρόσωπος του κλάδου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, την τεχνολογική εξέλιξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής παραγωγής.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του HPPA, κ. Βασίλης Έξαρχος: «Η εξέλιξη της παραγωγικής διαδικασίας αποδεικνύει ότι η βιομηχανία μπορεί να συνδυάζει τεχνολογική πρόοδο και περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Η κυματοειδής χάρτινη συσκευασία αποτελεί κρίσιμο κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας και βασικό παράγοντα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας».

