BUSINESS

18.02.2026 08:25

Hellenic Cables: Σύμβαση με τη DEME για καλώδια στο υπεράκτιο αιολικό έργο BC-Wind στην Πολωνία

18.02.2026 08:25
BC-Wind

Σύμβαση με τη DEME υπέγραψε η Hellenic Cables για την προμήθεια inter-array καλωδίων στο υπεράκτιο αιολικό έργο BC-Wind στην Πολωνία, ενισχύοντας την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά έργων καθαρής ενέργειας.

Το έργο BC-Wind αναπτύσσεται από την Ocean Winds, κοινοπραξία σε ποσοστό 50/50 μεταξύ της EDP Renewables και της ENGIE, και χωροθετείται περίπου 23 χιλιόμετρα ανοιχτά των πολωνικών ακτών στη Βαλτική Θάλασσα. Η εγκατεστημένη ισχύς του αιολικού πάρκου θα φτάσει έως τα 390 MW, με συνολικά 26 ανεμογεννήτριες, και εκτιμάται ότι θα καλύπτει ετησίως τις ανάγκες περίπου 500.000 νοικοκυριών σε ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.

Σύμφωνα με τη σύμβαση, η Hellenic Cables θα αναλάβει τον σχεδιασμό, τη μελέτη, την παραγωγή, τις δοκιμές και την προμήθεια περίπου 70 χιλιομέτρων inter-array υποβρυχίων καλωδίων τάσης 66 kV, συμπεριλαμβανομένων των εφεδρικών καλωδίων και των απαραίτητων εξαρτημάτων. Η παραγωγή θα πραγματοποιηθεί στο εργοστάσιο υποβρυχίων καλωδίων της εταιρείας στην Κόρινθο, ενώ η ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται έως το τέλος του 2027.

Σε δήλωσή του, ο γενικός διευθυντής Καλωδίων της DEME, Philip Scheers, ανέφερε ότι οι δύο εταιρείες έχουν συνεργαστεί με επιτυχία και στο παρελθόν σε υπεράκτια αιολικά έργα, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η κοινή τεχνογνωσία και η έμφαση στην ποιότητα θα συμβάλουν στην ασφαλή και ομαλή υλοποίηση του έργου BC-Wind.

Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής της Hellenic Cables, Κώστας Σαββάκης, σημείωσε ότι η σύμβαση ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο της εταιρείας ως αξιόπιστου συνεργάτη σε υπεράκτια αιολικά έργα στην Ευρώπη, υπογραμμίζοντας τη συμβολή της στη μετάβαση προς την καθαρή ενέργεια στη Βαλτική.

Ο project director του έργου BC-Wind στην Ocean Winds, Pete Geddes, ανέφερε ότι η επιλογή της Hellenic Cables για την προμήθεια των inter-array καλωδίων αποτελεί σημαντικό ορόσημο καθώς το έργο εισέρχεται στη φάση κατασκευής, επισημαίνοντας τη σημασία της τεχνογνωσίας και της συνεργασίας των εμπλεκόμενων εταιρειών για την έγκαιρη ολοκλήρωσή του.

ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026 10:37
