Μόνο πειστικό δεν μοιάζει το επιχείρημα του πρωθυπουργού ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, αν κάποιος δει πώς κινούνται τα στελέχη του κόμματος και ο μηχανισμός της ΝΔ.

Τα κορυφαία στελέχη ανοίγουν κομματικά γραφεία ενώ παράλληλα δίνουν την εκλογική μάχη, οι βουλευτές παρά το γεγονός ότι τελείωσε και το τριώδιο συνεχίζουν να κόβουν πρωτοχρονιάτικες πίτες, ενώ μεταξύ των δελφίνων έχουν αρχίσει τα τζαρτζαρίσματα.

Η επόμενη εκλογική αναμέτρηση πρωτίστως θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τα στελέχη του κόμματος τα οποία θα δώσουν αγώνα για μία θέση στη Βουλή, αλλά και για τους επίδοξους δελφίνους οι οποίοι θέλουν να είναι έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο εάν και εφόσον το κόμμα τους δεν πάει καλά στις εκλογές.

Με δεδομένο ότι η ΝΔ στις επόμενες εκλογές δεν θα έχει τα ποσοστά του 2023, άρα αρκετά στελέχη θα βρεθούν εκτός κοινοβουλίου, έχουν έρθει και οι πρώτοι ανταγωνισμοί μεταξύ των στελεχών των ίδιων περιφερειών.

Το γεγονός ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άνοιξε το εκλογικό του γραφείο στο Ψυχικό συγκεντρώνοντας μάλιστα αρκετό κόσμο προφανώς δεν πέρασε απαρατήρητο από κανέναν και ειδικά από τους συνυποψηφίους του στον Βόρειο τομέα.

Κινητικότητα στο Βόρειο Τομέα

Ο Αδωνις Γεωργιάδης, που εκλέγεται και αυτός στην ίδια περιοχή, πέρα από τα όσα συνέβησαν στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθημερινά βρίσκεται στα χαρακώματα με την Ζωή Κωνσταντοπούλου ανεβάζοντας τις μετοχές του και την εκλογική του πελατεία.

Η τακτική αυτή δεν άφησε προφανώς αδιάφορο και τον Δημήτρη Καιρίδη ο οποίος πολιτεύεται στον ίδιο τομέα, και επιτέθηκε με σφοδρότητα εναντίον της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, “αναπληρώνοντας” στην πραγματικότητα τον υπουργό Υγείας ο οποίος τσακωνόταν με τους γιατρούς του νοσοκομείου στην Νίκαια.

Η γενικότερη στάση του υπουργού Υγείας στην Βουλή λέγεται ότι έχει φέρει δυσαρέσκεια στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς κάποιοι από τους συνεργάτες του πρωθυπουργού θεωρούν ότι ο υπουργός παίζει προσωπικό πολιτικό παιχνίδι.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης δηλώνει και αυτός με το δικό του στυλ το “παρών” στον Βόρειο Τομέα μέσα από μία σειρά κυβερνητικών και κομματικών εκδηλώσεων.

Δελφίνοι με περπατησιά

Το ενδιαφέρον μέσα σε αυτή την ιστορία είναι ότι την ίδια ώρα οι δελφίνοι ανοίγουν την περπατησιά τους καταθέτοντας την δική τους πλατφόρμα.

Πριν από λίγες μέρες ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μίλησε στο Αγρίνιο και έβαλε το δικό του διακύβευμα που δεν είναι άλλο από το επιστροφή στις ρίζες και τις αρχές της Ν.Δ. Έκανε δε λόγο για συρρίκνωση του παραταξιακού εύρους της παραδοσιακής Ν.Δ. εμμένοντας στο λαϊκό και κοινωνικό και όχι στο φιλελεύθερο στίγμα της.

Η στάση του Νίκου Δένδια όπως ήταν φυσικό έφερε την αντίδραση του Μεγάρου Μαξίμου καθώς ο Παύλος Μαρινάκης του απάντησε ούτε ουδέποτε άλλοτε η παράταξη είχε καθαρότερο στίγμα.

Μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό υπάρχουν στελέχη της κυβέρνησης τα οποία δεν επιθυμούν να συνδεθούν με θέματα τα οποία απασχολούν την κοινή γνώμη και έχουν αρνητικό πρόσημο στην κοινωνία.

