search
ΤΡΙΤΗ 24.02.2026 09:37
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηνελόπη Νάσσου ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΝΑΣΣΟΥ

24.02.2026 06:20

Κυβέρνηση σε εκλογικούς ρυθμούς – Η αγωνία των βουλευτών και οι κινήσεις των δελφίνων με το βλέμμα στις κάλπες 

24.02.2026 06:20
mitsotakis

Μόνο πειστικό δεν μοιάζει το επιχείρημα του πρωθυπουργού ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, αν κάποιος δει πώς κινούνται τα στελέχη του κόμματος και ο μηχανισμός της ΝΔ. 

Τα κορυφαία στελέχη ανοίγουν κομματικά γραφεία ενώ παράλληλα δίνουν την εκλογική μάχη, οι βουλευτές παρά το γεγονός ότι τελείωσε και το τριώδιο συνεχίζουν να κόβουν πρωτοχρονιάτικες πίτες, ενώ μεταξύ των δελφίνων έχουν αρχίσει τα τζαρτζαρίσματα.

Η επόμενη εκλογική αναμέτρηση πρωτίστως θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τα στελέχη του κόμματος τα οποία θα δώσουν αγώνα για μία θέση στη Βουλή, αλλά και για τους επίδοξους δελφίνους οι οποίοι θέλουν να είναι έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο εάν και εφόσον το κόμμα τους δεν πάει καλά στις εκλογές.

Με δεδομένο ότι η ΝΔ στις επόμενες εκλογές δεν θα έχει τα ποσοστά του 2023, άρα αρκετά στελέχη θα βρεθούν εκτός κοινοβουλίου, έχουν έρθει και οι πρώτοι ανταγωνισμοί μεταξύ των στελεχών των ίδιων περιφερειών. 

Το γεγονός ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άνοιξε το εκλογικό του γραφείο στο Ψυχικό συγκεντρώνοντας μάλιστα αρκετό κόσμο προφανώς δεν πέρασε απαρατήρητο από κανέναν και ειδικά από τους συνυποψηφίους του στον Βόρειο τομέα. 

Κινητικότητα στο Βόρειο Τομέα 

Ο Αδωνις Γεωργιάδης, που εκλέγεται και αυτός στην ίδια περιοχή, πέρα από τα όσα συνέβησαν στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθημερινά βρίσκεται στα χαρακώματα με την Ζωή Κωνσταντοπούλου ανεβάζοντας τις μετοχές του και την εκλογική του πελατεία

Η τακτική αυτή δεν άφησε προφανώς αδιάφορο και τον Δημήτρη Καιρίδη ο οποίος πολιτεύεται στον ίδιο τομέα, και επιτέθηκε με σφοδρότητα εναντίον της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, “αναπληρώνοντας” στην πραγματικότητα τον υπουργό Υγείας ο οποίος τσακωνόταν με τους γιατρούς του νοσοκομείου στην Νίκαια. 

Η γενικότερη στάση του υπουργού Υγείας στην Βουλή λέγεται ότι έχει φέρει δυσαρέσκεια στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς κάποιοι από τους συνεργάτες του πρωθυπουργού θεωρούν ότι ο υπουργός παίζει προσωπικό πολιτικό παιχνίδι. 

 Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης δηλώνει και αυτός με το δικό του στυλ το “παρών” στον Βόρειο Τομέα μέσα από μία σειρά κυβερνητικών και κομματικών εκδηλώσεων.

Δελφίνοι με περπατησιά 

Το ενδιαφέρον μέσα σε αυτή την ιστορία είναι ότι την ίδια ώρα  οι δελφίνοι ανοίγουν την περπατησιά τους καταθέτοντας την δική τους πλατφόρμα. 

Πριν από λίγες μέρες ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μίλησε στο Αγρίνιο και έβαλε το δικό του διακύβευμα που δεν είναι άλλο από το επιστροφή στις ρίζες και τις αρχές της Ν.Δ. Έκανε δε λόγο για συρρίκνωση του παραταξιακού εύρους της παραδοσιακής Ν.Δ. εμμένοντας στο λαϊκό και κοινωνικό και όχι στο φιλελεύθερο στίγμα της.

Η στάση του Νίκου Δένδια όπως ήταν φυσικό έφερε την αντίδραση του Μεγάρου Μαξίμου καθώς ο Παύλος Μαρινάκης του απάντησε ούτε ουδέποτε άλλοτε η παράταξη είχε καθαρότερο στίγμα

Μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό υπάρχουν στελέχη της κυβέρνησης τα οποία δεν επιθυμούν να συνδεθούν με θέματα τα οποία απασχολούν την κοινή γνώμη και έχουν αρνητικό πρόσημο στην κοινωνία. 

Διαβάστε επίσης:

Συνεδριάζει την Τρίτη υπό τον Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής

Γεραπετρίτης από Βρυξέλλες: «Ανάγκη για νέο ειρηνευτικό σχέδιο για τη Μέση Ανατολή»

Γεωργιάδης για Νίκαια: «Λάθος που δεν μήνυσα τον γιατρό»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
PODCAST DENTAKIS SITE 24.02
PODCASTS

Παντελής Δεντάκης: «Οι παραστάσεις για εφήβους και παιδιά είναι κυρίως για τους γονείς τους»

gewrgiadis-nosokomeio-nikaias-epeisodia-6
ΥΓΕΙΑ

«Πόλεμος» Γεωργιάδη-ΟΕΝΓΕ μετά τα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας: «Θα ξαναπάω» λέει ο υπουργός – «Θα τον περιμένουμε» λέει η ΟΕΝΓΕ

olympiacos_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Με πίστη αλλά και λιγοστές ελπίδες για την ανατροπή στο Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός (videos)

tsaltabasis-new
LIFESTYLE

Θανάσης Τσαλταμπάσης: «Όταν γεννήθηκε η κόρη μου, κατάλαβα γιατί μπορεί να χωρίσει ένα ζευγάρι μόλις κάνει παιδί (Video)

PASOK_ANDROULAKIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Μηχανισμοί εναντίον πολιτικής – Η επιδίωξη Ανδρουλάκη και οι κρίσιμες αποφάσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
stegastiko_2002_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Το τέλος του «ελληνικού ονείρου»

akylas-lego
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas έγινε Lego και συνεχίζει να βρίσκεται στη 2η θέση των προγνωστικών

brad-pitt-new
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Στην Αττική θα συνεχιστούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του – Τα ακριβή σημεία και οι ημερομηνίες

vasilis-paiteris-new
LIFESTYLE

Βασίλης Παϊτέρης: «Κύριε Τσακνή, είστε γύφτος; - Δεν είναι δικό του τραγούδι "ο Μπαλαμός"»

chevron ydrogono
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ενεργειακή κοσμογονία στην Ανατολική Μεσόγειο - Ποιοι είναι οι 8 μεγάλοι παίκτες που ψάχνουν τα οικόπεδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 24.02.2026 09:37
PODCAST DENTAKIS SITE 24.02
PODCASTS

Παντελής Δεντάκης: «Οι παραστάσεις για εφήβους και παιδιά είναι κυρίως για τους γονείς τους»

gewrgiadis-nosokomeio-nikaias-epeisodia-6
ΥΓΕΙΑ

«Πόλεμος» Γεωργιάδη-ΟΕΝΓΕ μετά τα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας: «Θα ξαναπάω» λέει ο υπουργός – «Θα τον περιμένουμε» λέει η ΟΕΝΓΕ

olympiacos_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Με πίστη αλλά και λιγοστές ελπίδες για την ανατροπή στο Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός (videos)

1 / 3