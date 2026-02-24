Μητσοτάκης για τα 4 χρόνια πολέμου στην Ουκρανία: «Έχει την ακλόνητη υποστήριξή μας»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ανάρτηση για τα τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του, επανέλαβε πως η κυβέρνηση είναι στο πλευρό της χώρας, ενώ ευχήθηκε στην επόμενη επέτειο να έχει επέλθει ειρήνη στη περιοχή.
«Τέσσερα χρόνια τώρα, η Ουκρανία υπερασπίζεται την κυριαρχία της με θάρρος και ανθεκτικότητα. Επαναλαμβάνουμε την ακλόνητη υποστήριξή μας στην ανεξαρτησία της, στον λαό της και σε μια ειρήνη που τηρεί το διεθνές δίκαιο. Είθε η επόμενη επέτειος να μην σηματοδοτήσει άλλον έναν χρόνο πολέμου, αλλά μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», τονίζει στην δήλωσή του ο Κ. Μητσοτάκης.
Four years on, Ukraine defends its sovereignty with courage and resilience. We reaffirm our unwavering support for its independence, its people, and for a peace that upholds international law. May the next anniversary mark not another year of war, but a just and lasting peace.— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 24, 2026
