24.02.2026 11:53

Μητσοτάκης για τα 4 χρόνια πολέμου στην Ουκρανία: «Έχει την ακλόνητη υποστήριξή μας»

24.02.2026 11:53
Ανάρτηση για τα τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του, επανέλαβε πως η κυβέρνηση είναι στο πλευρό της χώρας, ενώ ευχήθηκε στην επόμενη επέτειο να έχει επέλθει ειρήνη στη περιοχή.

«Τέσσερα χρόνια τώρα, η Ουκρανία υπερασπίζεται την κυριαρχία της με θάρρος και ανθεκτικότητα. Επαναλαμβάνουμε την ακλόνητη υποστήριξή μας στην ανεξαρτησία της, στον λαό της και σε μια ειρήνη που τηρεί το διεθνές δίκαιο. Είθε η επόμενη επέτειος να μην σηματοδοτήσει άλλον έναν χρόνο πολέμου, αλλά μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», τονίζει στην δήλωσή του ο Κ. Μητσοτάκης.

