Μητσοτάκης για τα 4 χρόνια πολέμου στην Ουκρανία: «Έχει την ακλόνητη υποστήριξή μας»

Ανάρτηση για τα τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του, επανέλαβε πως η κυβέρνηση είναι στο πλευρό της χώρας, ενώ ευχήθηκε στην επόμενη επέτειο να έχει επέλθει ειρήνη στη περιοχή.

«Τέσσερα χρόνια τώρα, η Ουκρανία υπερασπίζεται την κυριαρχία της με θάρρος και ανθεκτικότητα. Επαναλαμβάνουμε την ακλόνητη υποστήριξή μας στην ανεξαρτησία της, στον λαό της και σε μια ειρήνη που τηρεί το διεθνές δίκαιο. Είθε η επόμενη επέτειος να μην σηματοδοτήσει άλλον έναν χρόνο πολέμου, αλλά μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», τονίζει στην δήλωσή του ο Κ. Μητσοτάκης.

Four years on, Ukraine defends its sovereignty with courage and resilience. We reaffirm our unwavering support for its independence, its people, and for a peace that upholds international law. May the next anniversary mark not another year of war, but a just and lasting peace. February 24, 2026

